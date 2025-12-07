"6주째 오르는 부산, 멈춰 선 서울"…'3중 규제'에 한강벨트 거래 ‘급냉’

10·15 주택시장 안정화 대책 이후 서울 한강벨트 일대 아파트 거래가 사실상 멈춰 섰다. 서울 전역이 토지거래허가구역 지정과 함께 ‘3중 규제’로 묶이면서 대출 감소는 물론 전세를 끼고 매입하는 이른바 ‘갭투자’가 사실상 차단된 영향이다.

7일 국토교통부 실거래가시스템을 분석한 결과 6일 현재까지 11월 서울 아파트 거래 신고 건수는 총 2372건(공공기관 매수 제외)을 기록했다. 지난 10월의 거래량 8663건에 비해 72.6% 감소한 수치다.

7일 서울 성동구 아파트 단지. 연합뉴스

11월 계약도 현재 추이를 고려할 때 10월의 절반인 8월(4441건) 수준에 그칠 가능성이 커 보인다. 10·15 대책으로 서울 전역이 투기과열지구·조정대상지역 등 규제지역으로 묶인 데다 아파트는 토지거래허가구역으로 추가 지정되면서 거래가 급격히 위축된 것이다.

구별로 보면 마포구, 성동구, 광진구, 동작구, 강동구 등 한강벨트 지역의 거래량 감소가 두드러졌다. 이들 지역은 10·15 대책 전 가격 상승을 이끌던 곳이다. 토허구역 지정에 대비해 전세를 낀 매수자들이 대거 몰렸다가 토허구역 지정 후 매수자들이 관망세로 돌아섰다.

광진구의 11월 계약 신고 건수는 현재까지 18건에 그치며 10월(210건)에 비해 91.4% 줄어든 상태다. 또 성동구는 10월 383건에서 11월은 현재까지 39건이 신고돼 89.8% 감소했다. 이어 강동구가 568건에서 59건으로 89.6%, 마포구가 424건에서 46건으로 89.2% 줄며 거래 감소폭이 큰 지역 상위 1∼4위를 차지했다.

반대로 10·15 대책 전부터 규제지역과 토지거래허가구역 등 ‘3중 규제’로 묶여있던 강남3구와 용산구 등 4개 구는 감소폭이 작은 하위 1∼4에 들었다. 상대적으로 10·15 대책의 타격을 덜 받은 것이다.

7일 서울 송파구의 한 부동산에 인근 아파트 월세·전세·매매 매물 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

서울 아파트 시장은 12월 들어서도 극심한 거래 침체가 이어질 전망이다.

시중은행들이 올해 가계대출 총량 관리에 들어가면서 금리를 높이고 주택 구입용 주택담보대출을 중단한 은행이 늘고 있어서다. 12월은 현재까지 총 105건의 거래가 신고된 가운데 성동·강동·종로·용산구 4곳은 아직 거래 신고가 한 건도 없다.

전문가들은 규제지역 확대로 주택담보대출 한도가 2억∼6억원으로 줄어든 가운데, 시중은행의 주담대 중단까지 겹치며 최소 연말까지는 매매 시장 위축이 불가피할 것으로 본다.

마포구의 한 공인중개사는 “갭투자도, 돈줄도 다 막힌 상태여서 당장 현금이 없으면 집을 사기 어려운 상황”이라며 “매수 문의도 거의 없어서 한동안 거래 침체가 이어질 것”이라고 말했다.

부산 수영구와 해운대구 일대 아파트와 고층빌딩 모습. 연합뉴스

서울과 달리 부산의 아파트 매매가격이 6주째 완만한 상승세를 보이고 있다.

한국부동산원에 따르면 12월 첫째주(12월1일 기준) 부산의 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.04% 상승한 것으로 나타났다. 부산의 아파트 매매가격은 2022년 6월 이후 3년여간 꾸준히 하락하다가 지난 10월 둘째 주에는 0.03% 상승하며 3년 5개월 만에 처음으로 반등했다. 10·15 대책이 발표된 10월 셋째 주에는 가격 변동 없이 숨 고르기를 했다. 이후 10월 넷째 주부터 0.02∼0.05% 상승 곡선을 그리고 있다.

강정규 동아대학교 부동산학과 교수는 “동부산권의 입주 물량이 적어 전셋값 상승이 이어지고 있다”면서 “이는 매매수요로 연결돼 아파트값 상승세를 키울 것으로 본다”고 말했다. 그는 또 “해운대신도시에 재건축 활성화를 위한 노후계획도시 정비 선도지구 지정이 이뤄지면 주변 지역까지 집값이 들썩일 가능성이 높다”고 전망했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지