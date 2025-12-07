임실 산타축제 25일 개막…가족형 체험·공연 대폭 확대

전국적인 겨울 관광명소로 자리 잡은 전북 임실 치즈테마파크에서 산타축제가 열린다. 올해는 가족 중심 체험과 공연 콘텐츠를 크게 강화하고, 교통·편의시설을 보완해 ‘머무르는 겨울 축제’로의 전환을 벼른다.

임실군은 2025 산타축제를 오는 25일부터 28일까지 4일간 임실치즈테마파크 일원에서 개최한다고 7일 밝혔다. 지난해 축제 기간 31만 명이 넘는 관광객이 찾으며 전국적 화제를 모았던 만큼, 올해도 높은 관심이 이어질 것으로 군은 전망하고 있다.

지난해 12월 전북 임실 치즈테마파크에서 열린 산타축제 모습. 임실군 제공

가장 큰 변화는 초대 가수 공연의 첫 도입이다. 개막일인 25일에는 씨야 출신 이보람이 무대를 꾸미고, 27일에는 6인조 걸그룹 ‘라잇썸’과 가수 짜이가 출연해 축제 열기를 끌어올릴 예정이다. 이와 함께 산타퍼레이드, 산타 복장 선발대회, 어린이뮤지컬, 마술·버블쇼, 오케스트라 공연 등 남녀노소가 즐길 수 있는 공연이 매일 이어진다.

가족 단위 관광객을 위한 체험 프로그램도 대폭 손질했다. 가족 트리 만들기와 치즈케이크 만들기, 초코퐁듀, 치즈 컬링, 인조 아이스링크, 플로팅볼 눈싸움 등 다양한 체험이 운영되며, 특히 지난해 큰 호응을 얻은 빙어 잡기 체험장은 참여 수요 증가에 맞춰 면적을 두 배로 확장했다.

눈썰매장은 기존보다 라인과 길이를 늘려 60m 6라인의 대형 눈썰매장과 48m 4라인의 소형 눈썰매장으로 재구성했다. 연령대와 이용 패턴을 고려한 맞춤형 구성으로 체험 만족도를 높일 계획이다.

축제장 곳곳에는 겨울 분위기를 더하는 포토존도 조성된다. 치즈캐슬 앞에는 높이 10m의 대형 성탄트리가 설치되고, 루돌프 조형물과 포인세티아 장식이 어우러진 다양한 겨울 테마 공간이 운영된다. 야간에는 경관조명을 강화해 머무르며 즐길 수 있는 야간형 축제를 구현한다.

먹거리 불편을 해소하기 위한 조치도 마련됐다. 지난해 역대급 방문객 증가로 긴 줄이 이어졌던 점을 고려해 핫초코, 뱅쇼, 군밤·군고구마 체험존, 지역 먹거리 부스 등을 대폭 확대했다. ‘임실N치즈’ 등 유제품 20% 할인 행사도 함께 진행된다. 교통 혼잡을 줄이기 위해 전문 교통관리 인력도 추가로 배치한다.

심민 임실군수는 “올해 산타축제는 머무르며 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 크게 늘려 더욱 업그레이드된 축제로 준비했다”며 “볼거리와 먹거리, 체험 프로그램은 물론 선물 이벤트까지 풍성한 이번 축제가 따뜻하고 특별한 겨울 추억을 선사하길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지