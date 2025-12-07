[속보] ‘새벽배송 금지 반대’ 청원 5만 돌파

게티이미지뱅크

‘새벽배송 금지’ 주장에 반대하는 국회 청원의 동의자 수가 국회 소관 상임위원회 회부 기준을 넘어섰다.

7일 오전 10시 기준 국회 국민동의 청원 게시판에 게시된 '새벽배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원'의 동의자 수는 약 5만 2500명을 기록했다.

국회 소관 상임위원회 자동 회부 기준(5만 명)을 충족하면서 해당 청원은 국회에서 공식 검토 절차에 들어갈 예정이다.

한편 한동훈 전 국민의힘 대표는 ‘새벽배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원’과 관련해 “국회 기후에너지환경노동위원회 처리를 앞두고 있다”며 “조용하지만 새벽배송 금지 반대 청원은 ‘자유로운 시민의 선택권’이 민노총과 민주당의 이익보다 중요하다는 점을 보여줬다”고 말했다.

한 전 대표는 전날인 6일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 새벽배송 금지 반대에 많은 국민들이 지지를 보내줬다며 이같이 밝혔다.

앞서 한 전 대표는 “장애아동 부모, 노인, 맞벌이 부부 등 2000만 명이 절실한 이유로 새벽배송을 이용한다”며 “새벽배송을 금지하면 새벽 물류센터 일용직 등 취약 노동자들의 부담만 늘어난다”는 등의 이유를 들어 새벽배송 금지에 반대 입장을 드러냈다.

그는 국회 청원에 적극 동참을 권하는 한편 장혜영 전 정의당 의원과 공개 찬반토론을 펼치기도 했다.

