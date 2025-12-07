기안84, 시민과 대관령에서 겨울 보낸다...‘대환장 기안장2’ 겨울 숙박객 공개 모집 열려

‘대환장 기안장2’ 숙박객 모집 영상. 홍보사 여름 제공

기안84가 ‘대환장 기안장2’ 숙박객을 모집한다.

지난 5일 넷플릭스 코리아는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘대환장 기안장2’ 숙박객을 모집하는 영상을 게재했다.

영상에서 기안84는 “돌아온 기안장. 기안적 낭만과 열정을 느끼고 싶다면 지금 바로 지원하라”고 자신 있게 제안했다.

프로그램을 연출한 이소민 PD는 “시즌1에 이어 이번 시즌2에서는 기안84만의 필터 없는 솔직한 매력과 어디로 튈지 모르는 전개를 한층 더 생생하게 담아낼 예정이다. 대관령의 겨울 풍경 속에서 펼쳐질 새로운 민박 이야기에 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.

‘대환장 기안장2’은 기안84가 민박집을 운영하는 컨셉의 예능이다. 지난해 공개된 시즌1은 기안84와 방탄소년단 진, 지예은 등이 출연해 유쾌한 운영을 진행해, 공개 직후 글로벌 넷플릭스 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 6위, 한국을 비롯한 아시아 주요 국가 TOP 10에 진입하는 등 시청자들의 마음을 사로잡았다.

넷플릭스 오리지널로 제작된 이 프로그램은 내년 공개 될 예정이다.

