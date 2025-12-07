수필가 황현탁, ‘꽃보다 할배’들의 중남미 여행기 ‘오늘이 가장 젊은 날’ 출간

오늘이 가장 젊은 날/황현탁/지식과감성/2만원

수필가이자 여행작가인 저자가 고희(古稀)를 넘긴 나이에 고교 동기들과 함께 멕시코, 페루, 볼리비아, 칠레, 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아 중남미 7개국을 36일간 돌며 좌충우돌한 여행기를 냈다.

저자에 따르면 이번 여행은 여행사의 주어진 일정을 따라가는 패키지 여행이 아니라, 그들 스스로 여행지를 결정하고 숙소·이동·식사를 책임지는 자유여행이었던 만큼 만만치 않았다. 일행 모두 70대를 훌쩍 남긴 나이인 데다 예기치 않은 돌발상황 등으로 우여곡절을 겪기도 했다. 그럼에도 여행 과정에서 접한 다른 사람과 문화를 통해 상대를 이해하고 자신을 알게 되는 색다른 경험을 쌓을 수 있었다. 그래서 주변에선 ‘황혼의 배낭여행’을 콘셉트로 한 TV예능 프로그램 ‘꽃보다 할배’의 일반인 편이라고 말한다.

여행은 우리와는 다른 사람이나 문화를 접하고 자신을 알아가는 과정이라고 하는데, 비록 우리나라의 1인당 국민소득이 그들 7개국보다 높지만, 아등바등하지 않는 그들의 삶을 목격한 저자는 “나와 한국인들의 삶이 그들보다 행복하다고 단언할 수는 없다”라고 말한다. 이어 “많은 여행기에서 중남미 여행지가 안전이나 편리성, 편의성 측면에서 문제가 많은 곳으로 지적하고 있으나, 실제적인 “위험을 느낀 적이 없다”고 얘기한다.

그는 인접국에 전쟁의 빌미를 제공했거나 선공한 나라들이 패해 국토 면적이 좁아졌음을 설명하면서, “이기지 못할 전쟁은 시작도 하지 마라, 힘 있는 나라에 대들지 마라, 살 수 있으면 (돈 주고) 사서라도 영토를 확장하라, 국제 정세나 주변 정세를 잘 살피고 협력하라, 오기로 전쟁을 이끌지 말라는 등의 교훈을 얻을 수 있었다”며 소감을 밝혔다.

많은 여행자들이 중남미 여행 버킷리스트 No.1으로 ‘마추픽추’를 들고 있지만 저자는 브라질에서 본 이구아수폭포라고 답한다. ‘전망데크(잔도)에서 본 이구아수폭포가 가장 인상적’이라고 말한다. 수십 미터 위에서 떨어지는 폭포로 물안개가 자욱하고, 그 물안개를 덮어쓰기는 하지만 그래도 환상적이었다고 설명한다.

저자는 “책 제목과 같이 ‘오늘이 가장 젊은 날’이라는 생각으로 떠난 36일에 걸친 중남미 7개국 자유여행을 사고는 물론, 한 사람도 고산증세를 겪지 않고 마쳤다. 어렵던 시절 꽁보리밥 먹으면서 단련된, 젖 먹던 힘까지 빼내 끼니 때워 가면서, 별 보고 나가 별 보고 돌아오는 엄청난 여정이었지만 고희를 넘긴 나이에 새롭게 삶을 활력을 얻는 계기가 됐다”고 밝혔다.

문화부 고위 관료 출신인 저자는 공직 퇴임 후 산들문학회장과 여행인문학 동인으로 활동하며 꾸준히 글쓰기를 하고 있다. 저자는 그간 여행일반론을 다룬 ‘어디로든 가고 싶다’, 해외 여행기 ‘세상을 걷고 추억을 쓰다’, 국내 여행기 ‘그곳엔 ?!이 있었다’ 등을 출간한 바 있다. ‘오늘이 가장 젊은 날’은 그의 13번째 저서다. “세상은 넓고 다닐 곳은 많다”고 말하는 저자는 새해에는 독일, 이탈리아, 프랑스를 여행하고 이번에는 유럽 여행기를 쓸 계획이다.

