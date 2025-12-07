유통업계 “건강함, 달콤함, 알싸함까지 다채롭게”…MZ세대가 선택한 ‘올해의 맛’

유통업계에서 ‘초록색’이 주목받는 컬러로 부상하고 있다. 기존에는 시각적으로 ‘맛있는 색’과는 다소 거리가 멀다고 여겨졌지만, SNS에 공유하기 좋은 선명한 색감에 건강한 느낌이 더해지며 MZ세대 소비자들의 호응을 얻고 있다. 지난해 ‘두바이 초콜릿’의 인기로 불붙은 ‘피스타치오맛’ 열풍에 이어 말차·메론·와사비 등 초록색을 키워드로 한 제품들이 잇따라 출시되고 있다.

하림 제공

7일 유통업계에 따르면 하림은 ‘초록색’을 단순 유행으로 접근하는데 그치지 않고, 건강한 간식으로 의미를 확장해 맛과 기능성 모두를 챙긴 제품을 선보이고 있다.

지난해 1월 출시한 ‘오!늘단백 초코바’는 ‘밀크초코 피스타치오바’가 큰 사랑을 받으며, 같은 시리즈의 ‘밀크초코 카라멜바’와 함께 10개월 만에 누적 판매량 300만 개를 돌파했다. 이러한 인기에 힘입어 하림은 제주산 말차의 달콤쌉쌀한 풍미를 담은 ‘오!늘단백 초코바 밀크초코 제주말차바’를 추가로 선보이며 ‘말차 트렌드’에도 합류했다.

업계 전반에서 ‘말차’ 열풍이 거세지자 롯데웰푸드는 기존 스테디셀러 아이스크림 제품에 말차맛을 입힌 신제품 3종(△월드콘 말차 △설레임 말차 △티코 말차)을 선보였다.

농심 또한 색다른 맛을 더한 초록색 콘셉트의 신제품을 선보이며 흥행을 이어가고 있다. ‘바나나킥’에 이어 약 50여 년 만에 출시된 ‘킥’ 시리즈 후속작 ‘메론킥’은 바삭하면서도 입안에서 부드럽게 녹는 식감에 국산 머스크메론을 더해 특유의 달콤한 맛을 구현했다. 농심은 새우깡’에 알싸한 고추냉이의 풍미를 더한 ‘와사비새우깡’도 출시해 화제를 모았다.

업계 관계자는 “시즌 별 주목 받는 트렌드뿐 아니라 단백질·식이섬유가 포함된 ‘건강한 간식’에 대한 니즈를 충족시킬 수 있는 제품들을 꾸준히 개발하고 있다”며 “앞으로도 맛과 건강은 물론, 최신 트렌드를 반영한 제품들을 통해 소비자들에게 색다른 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.

