“우리의 이웃 러시아로!” 中 누리꾼들…항공사는 일본행 무료 취소 연장

중국동방항공이 지난 5일 공식 홈페이지에 올린 ‘중국동방항공 일본 노선 항공권 특별 취급 안내’ 관련 공지. 출발일을 내년 3월28일까지로 언급한 내용(빨간 밑줄)이 눈에 띈다. 중국동방항공 홈페이지 캡처

대만과 중국의 갈등에 개입할 수 있다는 다카이치 사나에 일본 총리의 발언에서 시작된 중일갈등 속, 중국 주요 항공사들이 일본행 티켓 무상 환불 기간을 내년 3월까지 연장한 것으로 알려졌다.

6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신들에 따르면 에어차이나와 중국동방항공, 중국남방항공 등 중국을 대표하는 항공사들이 애초 올해 12월31일까지인 일본행 항공권 무료 취소 기간을 내년 3월28일까지 연장했다.

구체적으로는 지난 5일 정오 이전에 구매하거나 재발권한 항공권 가운데 여행 날짜가 내년 3월28일 이전인 일본 출발·도착(경유 포함) 노선 또는 공동운항편은 수수료 없이 취소와 변경이 가능하다.

중국 언론은 항공사의 조치가 모두 다카이치 총리의 발언에서 비롯됐다는 식으로 책임을 돌리는 분위기다.

지난달 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로서는 처음으로 ‘대만 유사시’가 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 발언한 후, 중국 외교부 등의 자국민 대상 일본 여행 자제령이 떨어졌고 이러한 ‘지시’에 주요 항공사들이 동참하게 됐다는 얘기다.

이미 중국 항공사의 일본행 항공편이 20% 이상 감소한 가운데 항공편 추가 조정·감축도 예상된다. 블룸버그통신은 중국 당국이 자국 항공사에 일본행 항공편 감축 조치를 내년 3월까지 계속하라고 지시했다고 지난달 25일 보도했다.

다만, 21세기경제는 일부 다른 항공사들의 일본행 노선 조정·감축 계획은 이달 31일까지이며, 항공사들이 향후 3개월간 일본행 항공편을 추가로 조정할지는 아직 불분명하다고 전했다.

중국 웨이보 등 현지 사회관계망서비스(SNS)에서는 이러한 조치에도 일본 여행을 떠나는 사람들을 비판하며, 귀국행 비행기에 실린 화물에 몽땅 ‘세금’을 부과해야 한다는 목소리까지도 나온다.

웨이보에서 한 누리꾼은 “왜 그렇게 많은 사람들이 일본으로 가느냐”며 불만을 표했고, 다른 누리꾼은 “일본행 티켓이 여전히 잘 팔린다는데 사실이냐”고도 물었다.

또 다른 누리꾼은 “우리의 친절한 이웃인 러시아로 가는 게 더 안전하다”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지