연말 쇼핑 시즌…유통업계, 대형 할인전 연달아 진행

날씨가 급격히 추워지고 12월 연말 쇼핑 시즌이 다가오자 온라인몰들이 대형 할인전을 연달아 내놓고 있다.

11번가 제공

6일 유통업계에 따르면 11번가는 본격적인 추위에 구매 수요가 높아진 겨울가전을 최대 50% 할인하는 한파대비 겨울가전 총집합 기획전을 이달 7일까지 실시한다.

카본매트, 전기요·온수매트, 가습기, 히터·온풍기, 손난로 등 다양한 가전을 선보인다.

대표 상품으로 분리 난방 기능을 갖춘 일월 온열매트 더블사이즈를 3만원대에, 프롬비 따뜻샤워 욕실온풍기를 9만원대에 구매 가능하다.

또 신일전자 3.5ℓ 수조 분리 가열식 가습기를 13만원대에 판매한다. 카카오 프렌즈 얼굴형 손난로 배터리와 플레이기어 온열 데스크매트도 2만원대에 만나볼 수 있다.

롯데온은 10일까지 롯데온에서 가장 사랑받은 뷰티 브랜드를 연중 최대 혜택으로 선보이는 '2025 뷰티어워즈'를 진행한다.

트렌드뷰티 메이크업 립 분야에서 1위로 선정된 3CE는 연말을 맞이한 특별한 행사를 준비했다.

3CE는 립&치크&아이 메이크업 제품을 롯데온 단독으로 최대 40% 할인한다.

구매 금액별로 미니 립·아이 메이크업 제품도 증정한다.

7만원 이상 구매 고객에게는 3CE 베스트셀러 7종이 담긴 어드벤트 캘린더 응모 기회도 제공한다.

7일에는 원데이 혜택으로 전구매 고객에게 3CE 스파클링 홀리데이 오너먼트를 선착순으로 증정한다.

이밖에도 10일까지 에스쁘아, 아비브, 토리든 등 매일 원데이로 진행되는 인기브랜드 행사도 마련했다.

롯데온은 또 이달 8일부터 10일까지 록시땅 오픈런 행사를 진행한다.

록시땅의 2025년 홀리데이 베스트셀러인 단독 세트를 준비했다.

즉시할인과 중복쿠폰, 엘포인트 적립까지 풍성한 혜택을 만나볼 수 있다.

행사 기간 동안 록시땅 상품을 구매한 고객에게는 록시땅의 인기제품인 미니 핸드크림(10㎖)을 증정한다.

구매 금액이 10만원 이상 고객은 선착순으로 록시땅 홀리데이 파우치와 시어 바이워시 75㎖를 함께 받을 수 있다.

록시땅 구매왕 이벤트도 진행한다. 행사 기간 동안 가장 많이 구매한 고객 1명을 선정해 14만 원 상당의 록시땅 클래식 캘린더를 선물한다.

SSG닷컴이 이달 7일까지 신선·가공식품 최대 반값 행사를 진행한다.

SSG닷컴은 이마트 창립 기념 행사 고래잇페스타의 마지막 주말을 앞두고 온라인 전용 행사를 강화했다. 행사 상품은 수도권에서 지역에 따라 쓱 새벽배송이나 쓱 주간배송을 통해 받아볼 수 있다.

우선 정다운 훈제오리(400g), 통영 생굴(250g), ASC 인증 국산 활 전복 3미(210g 내외) 등을 최대 50% 할인된 6000~7000원대 가격에 선보인다.

농심 신라면김치볶음면(137g·4입)은 2개 이상 구매 시 10% 할인되며, 하겐다즈 메가 파인트 아이스크림 3종(딸기·바닐라·초콜릿)은 1+1 혜택을 제공한다.

이마트 고래잇페스타는 이달 10일까지 진행된다.

서울·경기 서부권 고객을 대상으로 7만원 이상 장보기 상품 구매 시 계란 10구를 증정하는 사은행사는 이달 14일까지 진행한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지