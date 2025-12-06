산업부, ‘Arm 스쿨’ 만들어 반도체 설계 인재 1400명 양성

정부가 영국 반도체 설계 기업 Arm과 5년간 반도체·인공지능(AI) 인력 1400명을 양성한다.

산업통상부는 5일 Arm과 ‘한국 반도체·AI 산업 강화를 위한 양해각서’를 맺었다고 밝혔다. 같은 날 이재명 대통령과 손정의 소프트뱅크 회장, 르네 하스 Arm 최고경영자(CEO) 간 회담을 계기로 한국과 소프트뱅크, Arm이 협력을 강화하는 취지로 이뤄졌다.

김정관 산업통상부 장관이 5일 서울 용산 대통령실 접견실에서 열린 한국 반도체·AI 산업 강화를 위한 양해각서(MOU) 서명식에서 르네 하스 암 대표와 기념 촬영하고 있다. 산업통상부 제공

이에 따라 산업부는 Arm과 ‘Arm School(가칭)’을 운영해 2030년까지 1400여명의 인력을 키우기로 했다. Arm은 글로벌 최대 반도체 설계 기업으로 소프트뱅크가 90% 지분을 갖고 있다. 기술교류와 생태계 강화, 대학 간 연계 강화, 연구개발(R&D) 등을 통한 협력도 확대하기로 했다. 양측은 이를 위해 향후 워킹그룹을 설립하고, 세부 성과 도출 방안을 논의한다.

정부는 Arm과의 협력을 계기로 상대적으로 취약한 팹리스·파운드리 등 시스템 반도체 분야 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대한다.

김정관 산업부 장관은 “금번 양해각서를 통해 우리 AI 반도체 산업의 미래를 책임질 핵심 인력 육성 기반을 마련했다”며 “향후 AI 시대에 대비해 세계 최고 수준의 글로벌 기업들과 협력 기반을 구축하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

