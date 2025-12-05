“나도 카페나 차릴까?” 하다가 망한다…NYT, 韓 카페 과열 조명

뉴욕타임스(NYT)가 한국의 ‘카페 포화상태’ 문제를 집중 조명했다.

NYT는 3일(현지시간) ‘한국이 안고 있는 카페 문제(South Korea Has a Coffee Shop Problem)”라는 제목의 기사를 통해 “한국 카페 시장이 세계 최고 수준의 속도로 팽창했으나, 이제는 위험한 포화 상태로 접어들었다”고 분석했다.

NYT는 “강남을 걷다 보면 양쪽으로 줄지어 선 카페들이 퍼레이드처럼 보인다”고 표현했다. 실제 한국에는 약 8만개의 카페가 있으며, 서울에만 1만곳이 몰려 있다. 이는 6년 만에 두 배로 확산한 규모로, 인구 대비 카페 밀도는 파리와 맞먹는 수준이다.

NYT는 이같은 비정상적인 증가 속도를 한국의 구조적인 문제와 연결해 분석했다. 취업난·경직된 기업 문화가 창업과 결합하면서 ‘나도 내 카페를 하나 열어볼까’ 하는 심리가 폭발했다는 것이다.

여기에 사회관계망서비스(SNS)에서 이른바 ‘핫플’이 만들어지는 과정, 사진이 잘 찍히는 인테리어, 빠른 트렌드 소비 등이 더해지면서 카페 운영으로 쉽게 돈을 벌 수 있을 것처럼 착각하게 하는 ‘카페 창업 환상’이 만연했다고 해석했다.

NYT는 “일은 고되고 수익은 낮다”는 한국 카페 사장들의 공통적인 증언을 빌려 현실과 환상의 격차가 크다고 전했다. 하루 13시간 넘게 일해도 월수입은 360만~450만원선이고, 임대 계약 1~2년 만에 폐업하는 곳이 속출한다. 한 창업주는 “카페는 부자가 되는 곳이 아닌, 그저 커피를 마시는 곳”이라고 말했다.

과도한 경쟁, 이상기후로 생산량이 감소하면서 치솟는 원두 가격도 카페 산업의 위기 요인 중 하나다. 여기에 저가 프랜차이즈 확장도 시장을 더 피폐하게 만들었다. 메가커피·빽다방·컴포즈커피 등 이른바 ‘저가 3대장’이 공격적으로 출점하며 개인 카페들은 더욱 생존이 어려워졌다는 지적이다.

실제로 한국에서는 지난해 1만2000개 넘는 카페가 문을 닫았는데, 60년 만에 처음으로 창업 수를 넘어선 수준이다. 전문가들은 한국 카페 시장을 “하루아침에 사라지는 불나방 같은 생태계”라고 표현하기도 했다.

또한 한국 카페 문화의 모순점에도 주목했다. 한국의 협소한 주거 환경 때문에 카페는 단순히 커피를 파는 곳이 아니라 친구를 만나거나 데이트를 하고, 업무나 공부를 하는 등 ‘제2의 생활 공간’이 됐다. 그러나 NYT는 “이런 문화적 의미가 오히려 더 많은 창업을 부추기고 있다”고 분석했다.

