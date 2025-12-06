상명대 디지털만화영상전공, 전국 웹툰 공모전 휩쓸었다

상명대학교(총장 김종희) 디지털만화영상전공 학생들이 주요 전국 웹툰 공모전에서 잇따라 대상·금상·은상 등을 수상하며 웹툰 교육 선도대학의 경쟁력을 다시 확인했다.

최근 충북과학기술혁신원이 개최한 ‘K스토리슈퍼루키 해커톤 전국웹툰최강자전’에서 1학년 손연화 학생이 작품 ‘철새’로 대상을 받았다. 이 대회는 2박 3일간 창작 시설에 입주해 작품을 완성하는 해커톤 방식으로 진행돼 창작 역량과 완성도를 동시에 평가하는 공모전이다.

대학만화웹툰최강자전 수상 기념촬영모습. 왼쪽부터 상명대 디지털만화영상전공 이해광 교수, 김언 학생, 이지민 학생, 김지웅 학생, 김병수 교수

손연화 학생의 ‘철새’는 제3차 세계대전 이후 분열된 세계를 배경으로, 주인공이 거대한 테러를 막고 연대의 가치를 일깨우는 SF 서사로 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

지난달 열린 ‘대학만화웹툰최강전’에서도 상명대 학생들의 수상이 이어졌다. 김언 학생이 ‘A’로 금상, 이지민 학생이 ‘모란향’으로 은상, 김지웅 학생은 ‘숏 노티스’로 특선을 받았다.

앞서 10월 개최된 ‘대학만화웹툰대전’에서는 이유진 학생이 ‘페르소나’로 은상을 수상했고, ‘웹툰런 공모전’에서는 김소진 학생이 ‘나의 하늘에게’로 8강에 올랐다.

ㅍ대상 수상자인 손연화 학생은 “부족한 점이 많다고 생각했는데 큰 상을 받게 되어 감사하다”며 “대회에서 만난 분들과 미래에 동료 작가로 다시 만나고 싶다”고 말했다.

학생들을 지도한 김병수 교수는 “지난해 겨울방학부터 스토리캠프 등 체계적 대비를 해 온 결실”이라며 “상명대의 학생 수준이 국내 최정상급임을 보여준 사례”라고 강조했다.

상명대는 최근 태국·카자흐스탄 대학의 만화·웹툰 교육과정 개설을 자문하는 등 해외 진출 지원에도 적극 나서며 K-웹툰 확산에 기여하고 있다.

