미국대사관에 ‘韓기업 투자지원’ 전담창구 출범…대기업이 협력사 비자 신청

주한미국대사관에 한국 기업들이 대미투자 시 직원 비자 관련 업무를 전담하는 창구가 5일 출범했다. 키트(KIT·Korean Investement and Travel)데스크라는 명칭으로, 조지아주 한국인 노동자 집단 구금사태 이후 한·미 비자워킹그룹 회의를 통해 만들어졌다.

5일 외교부에 따르면 이날 오후 공식 출범식을 가진 키트데스크는 대미 투자를 하는 한국 기업들이 미국 현지에 직원을 파견할 때 비자 업무 등을 안내하는 업무를 전담한다. 10월 중 이미 시범운영 차원의 가동은 시작했으며, 공식적으로 모든 서비스를 시작하는 것은 이날부터다.

키트데스크의 가장 큰 특징은 대미 투자를 대규모로 하는 5대 대기업(삼성·LG·현대·SK·한화)이 협력사 직원의 현지 업무 관련 비자를 일괄 신청하도록 조정한 데 있다. 기존에는 대기업 따로 협력사 따로 비자 신청을 하면서 상대적으로 협력사 지원들의 비자 발급과 미국 입국 등에 애로가 잦았다는 지적에 따른 것이다.

대기업에서 직접 파견되는 노동자는 대부분 E2, L 비자 등 비교적 체류에 있어 안전한 비자를 받아왔지만 협력사의 경우 수개월에 걸쳐 단기간 현지 출장을 하고 돌아와야 하는 상황상 비자 발급이 쉽지 않았고, 공항에서 입국 거부되는 일도 발생해 온 것으로 알려졌다.

이번 일의 계기가 된 조지아주 한국인 300여명 구금 사태 때도 체포됐던 직원들 대부분이 B1(단기상용) 또는 무비자 전자여행허가(ESTA)로 입국한 것이었다.

이에 따라 협력사 직원들이 미국에서 근무하게 될 때 대기업이 키트데스크에서 비자를 발급토록 바뀌면 미국 측이 이들의 입국 목적 등을 한눈에 파악할 수 있게 돼 절차적 불편함이나 소통의 오해가 크게 줄어들 것으로 기대된다.

키트데스크의 방점이 대미투자 기업에 대한 편의 제공에 있는 만큼 일단은 대기업 및 그와 함께 일하는 협력사 비자 지원이 주요 업무가 되는 것으로 파악된다. 대상 기업은 향후 지속적인 협의를 통해 조정될 수 있다고 외교부 당국자는 전했다.

한·미 비자워킹그룹에서는 이번 창구 마련을 위해 5대 대기업 주요 관계자들을 면담하고, 앞으로 프로젝트 진전에 따른 비자수요와 어떤 협력사들이 미국에 가게 되는지 등을 협의해 온 것으로 파악된다.

