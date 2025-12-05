세계일보

취임 6개월 기념 ‘李 대통령 손목시계’ 공개…뒷면에 ‘국민이 주인인 나라’ 문구

입력 : 2025-12-05 16:22:49 수정 : 2025-12-05 16:22:48
박지원 기자 g1@segye.com

대통령실은 5일 이재명 대통령 취임 6개월을 맞아 기념품으로 제작된 손목시계를 공개했다.

이재명 대통령 취임 6개월을 기념해 대통령실이 5일 공개한 손목시계. 앞면에는 대통령 휘장과 이 대통령 서명, 태극 문양이 들어가있고 뒷면에는 이 대통령 친필 글씨체로 ‘국민이 주인인 나라’라는 문구가 새겨져 있다.  대통령실 제공

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 진행한 브리핑에서 “이번 손목시계에는 제품 기획 단계에서부터 디자인 전문가들이 참여해 대통령 기념품으로서의 상징성과 완성도를 높였다”며 “시계 앞면에는 전통적인 대통령 손목시계와 같이 대통령의 휘장과 서명이 들어갔다.

 

또 전통의 태극 문양을 넣어 제품의 심미적 완성도를 높이면서도 대한민국의 정통성을 잇고 국민 통합을 기원하는 의미도 담았다”고 설명했다. 

 

시계 뒷면에는 이 대통령 자필 글씨체로 ‘국민이 주인인 나라’라는 문구를 새겼다. 이와 관련해 강 대변인은 “이는 언제 어디서나 국민과 소통하며 국민의 주권 의지를 반영하겠다는 대통령의 뜻을 담은 것”이라고 설명했다. 이어 “대통령실은 이번 손목시계 공개를 계기로 ‘대통령의 1시간, 공무원의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다’라는 대통령의 국정 철학을 다시금 마음에 되새기겠다”면서 “이를 바탕으로 국민의 삶이 보다 나아질 수 있도록 국정 운영에 매진하겠다”고 밝혔다. 

 

남성용과 여성용으로 각각 제작된 이재명 대통령 기념 시계의 원가는 약 8만원으로 알려졌다. 


