전국 수험생들, 긴장 속 ‘불수능’ 성적표 받았다…만점자 단 ‘5명’, 전년도 절반에도 못 미쳐

2026학년도 대학수학능력시험 성적표가 전국 고등학교 응시생들에게 배부됐다. ‘불수능’이라는 평가 속에 만점자 수도 5명에 그쳐 지난해 절반에도 미치지 못했다.

한국교육과정평가원은 5일 표준점수, 백분위, 등급이 기재된 성적 통지표를 각 수험생에게 배부한다고 밝혔다. 올해 응시생은 49만3896명으로 이 가운데 재학생은 33만3102명, 졸업생·검정고시 합격자는 16만794명이다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 성적표가 배부된 5일 서울 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 성적표를 확인하고 있다. 뉴시스

이날 전국 고교 3학년 수험생들은 교실에 나와 수능 성적표를 받아갔다. 배부가 진행된 서울의 한 고3 교실에선 성적표가 손에 전달되는 순간 조용한 교실에도 긴장감이 번졌다. 교사가 한 명씩 호명하자 차례로 교탁으로 나선 학생들은 성적표를 받아갔고, 자리에서 결과를 확인한 얼굴엔 저마다 후련함과 아쉬움이 스쳐갔다. 성적표가 만족스러운 듯 친구와 서로 나눠보며 기뻐한 이들도 있었다.

다만 ‘불수능’ 여파를 크게 느끼는 학생이 적지 않았다. 2026학년도 수능은 국어와 절대평가인 영어까지 어렵게 출제됐다. 특히 영어의 경우 1등급 비율이 3.11%에 불과해 2018학년도 절대평가로 전환된 뒤 가장 낮은 수치를 기록했다. 한 3학년 학생은 성적표를 받은 뒤 “평가원 모의고사는 쉬운 편이었는데, 수능은 왜 이렇게 (어렵게) 냈는지 모르겠다”고 아쉬움을 전했다.

만점자 수도 크게 줄었다. 전체 만점자 수가 5명으로 지난해(11명) 절반에도 미치지 못했다. 서울에선 광남고등학교 3학년 왕정건 군에 만점짜리 성적표를 받았다. 광남고는 ‘강남 3구’ 등 유명 학군지가 아닌데, 지난해 이어 2년연속 만점자를 배출했다. 공립 일반고 중 2년 연속 수능 만점자가 나온 건 광남고가 처음이다.

2025학년도 대학수학능력시험 성적표가 배부된 5일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 '수능 만점자' 왕정건 학생이 성적표를 확인하며 친구들의 축하를 받고 있다. 뉴스1

왕군은 이날 성적표를 받은 뒤 “공부하는 데 특별한 요령은 없었던 것 같다. 따로 공부 시간을 정하기보단 하고 싶을 때, 할 수 있을 때 공부했다. 공부하다 스트레스를 받으면 다른 과목을 공부했다”고 비결을 전했다. 왕군은 앞서 수시 모집에서 서울대, 연세대, 가톨릭대 등 의대에 지원했다. 그는 꿈으로 분쟁지역 등을 찾아가는 국제 의사를 꼽았다.

한편 이번 수능에서는 왕군 외에도 광주 서석고, 전주 한일고까지 총 3명의 일반고 학생이 만점을 받았다. 서울 자율형사립고인 세화고에서도 만점자가 나왔고, 졸업생 중에서는 서울과학고 출신 재수생 1명이 만점을 받았다.

정시 접수 일정도 곧 진행된다. 정시 원서 접수는 이달 29∼31일 진행된다. 전형 일정은 △가군 1월 5~12일 △나군 13~20일 △다군 21~28일이다. 최종 합격자 발표는 내년 2월 2일까지 진행된다.

