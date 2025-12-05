“의자 하나로 단역 자존감 올려주더라”…봉준호 감독 미담 ‘감동’

배우 고규필이 봉준호 감독에 대한 미담을 전해 눈길을 끌었다.

고규필은 지난 3일 유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’의 콘텐츠 ‘82talk’에 출연, 진행자 하지영과 봉 감독과의 첫 만남에 대해 언급했다.

고규필은 영화 ‘마더’의 오디션을 봤을 때를 먼저 회상했다. 그는 “4~5시간에 걸쳐 오디션을 봤다. 끝나고도 과연 될까 싶었는데, 나중에 감독님께 직접 캐스팅 제안을 받았다”면서 “세상을 다 가진 것 같았다”고 돌아봤다.

그는 “최종 오디션 때 밥을 먹으러 가는 길인데 비가 쏟아졌다. 감독님이 실례가 안 된다면 우산을 같이 써도 되겠느냐고 하셨다. 그렇게 걸어가다가 ‘규필씨와 작품을 함께 하고 싶은데 어떠시냐’고 물어보셨다”면서 “축하한다는 말 대신 함께 해보자고 제안해주신 그 모습이 정말 멋있었다”고 덧붙였다.

아울러 당시 신인·조·단역 배우들에게는 앉을 자리도 충분히 주어지지 않았던 시절을 떠올리며 “어느 날 촬영장에 갔는데 감독님 자리 뒤에 내 이름이 적힌 의자가 준비돼 있었다”고 말했다. 알고 보니 고규필만을 위한 배려가 아니라 모든 배우의 이름이 적힌 의자가 준비돼 있었다.

그는 “그 의자 하나로 자존감이 확 올라갔다. 나를 배우로 대우해준다는 느낌이 들어서 뭐든 잘할 수 있을 것 같았다”고 전했다. 고규필의 설명을 들은 진행자 하지영은 “장인은 다르구나”라며 감탄했다.

