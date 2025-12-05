“K-패션 상생 생태계 구축”…무신사, 유망 브랜드 발굴·육성 위해 서울시와 맞손

무신사가 글로벌 시장에 선보일 유망한 ‘K-패션’ 브랜드 발굴과 패션 산업 생태계 활성화를 위해 서울시와 손을 잡았다.

5일 서울 성동구 무신사 성수 N1에서 진행된 업무협약 체결식에서 기념사진을 촬영하는 박준모 무신사 대표(왼쪽)와 주용태 서울시 경제실장. 무신사 제공

무신사는 5일 서울 성수동 무신사 성수 N1 본사에서 서울시와 함께 ‘서울패션봉제산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이날 협약식에는 서울시 주용태 경제실장과 무신사 박준모 대표, 서울패션허브 이혜인 센터장, 서울시 소재 봉제업체 관계자 등이 참석했다.

이번 업무협약은 글로벌 시장에서 경쟁할 차세대 K-패션 브랜드를 발굴하고 육성하기 위한 목적으로 추진됐다. 패션 시장 트렌드가 빠르게 급변하는 상황에서 브랜딩 경험이 적은 중소 브랜드에는 마케팅 기회를 제공하고, 서울시 소재 중소 봉제업체에는 무신사가 운영하는 브랜드 제품의 생산 일감을 연계하여 동반성장을 추구한다는 계획이다.

먼저 무신사와 서울시는 2026년 초까지 제품 디자인과 성장 잠재력 등을 종합적으로 평가하여 유망 브랜드 30여개를 공개 모집할 예정이다. 서울시는 선발된 신진 브랜드를 위해서 시제품 생산과 해외 지식재산권(IP) 출원 지원 등의 브랜드 역량 강화를 돕는다. 무신사는 유망 브랜드에 대해서 온·오프라인 판로 지원과 온라인 기획전 마케팅 제공 등으로 판매 확대에 나선다.

아울러 무신사는 서울시 소속의 1000여개 샘플, 패턴, 봉제업체와 무신사 운영 브랜드를 연계하는 ‘일감 매칭’도 추진한다. 현재 무신사 스탠다드를 포함해 무신사가 운영 중인 브랜드가 숙련된 패션 제조 장인의 생산 역량을 적극 활용하여 고품질의 브랜드 상품을 선보일 수 있도록 지원한다는 취지다. 지난 10월에는 사전 시범사업을 통해 동대문 봉제업체 ‘엘리제레’가 무신사 스탠다드 여성 라인 등 7가지 스타일에 대해 7000개 신규 제작 계약을 수주하는 성과를 달성하기도 했다.

서울시 주용태 경제실장은 “이번 협약을 통해 함께 성장하는 지속 가능한 패션 상생 생태계가 더욱 공고해지고 서울 패션 산업이 글로벌 시장에서 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

또 무신사가 운영하는 패션 특화 공유오피스 ‘무신사 스튜디오’에 입주한 패션 브랜드를 대상으로 ‘찾아가는 의류 제조 코디네이터’ 서비스도 선보일 계획이다. 패션 브랜드 생산 과정에서 노하우를 가진 숙련된 전문가들이 브랜드를 대상으로 국내 기반의 샘플·봉제 등 제조 관련 상담을 지원해주고, 상품 및 디자인별로 최적의 봉제업체를 연계하는 맞춤형 협력을 강화하는 방식이다.

박준모 무신사 대표는 “국내 브랜드가 숙련된 제조 장인을 만나 고품질의 제품 생산을 이뤄낸다면 K-패션의 퀄리티가 한층 높아지고 산업에 대한 국내외 신뢰도도 높아질 것으로 기대된다”라며 “무신사도 서울시와 힘을 합쳐 지역 내 패션 생태계의 활성화와 유망 브랜드 발굴을 통한 상생에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지