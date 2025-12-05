해수부, 4500t급 국가어업지도선 취항식…"흔들림 없이 해양주권 수호"

해양수산부는 5일 부산 남구 우암부두에서 4500t급 대형 국가어업지도선 무궁화 41·42호의 취항식을 열었다고 밝혔다.

해수부에 따르면 이번에 취항한 무궁화 41·42호는 친환경 액화천연가스(LNG) 추진 엔진과 첨단 항해·통신장비를 갖춘 최신 어업지도선으로, 배타적경제수역(EEZ) 관리, 불법조업 단속, 어업 질서 확립 등의 임무를 수행하게 된다. 무궁화 41·42호는 4513t, 전장 106ｍ로 역대 국가어업지도선 중에서 최대 규모다.

선체 진동과 소음을 최소화한 설계로 악천후에서도 안정적 항해가 가능하며, 헬리콥터와 무인항공기를 운용할 수 있는 선미 착륙장도 갖췄다. 1만 해리(1만8520㎞) 이상 먼 해역에서도 장기간 임무 수행이 가능하다. 또 LNG 친환경 엔진을 적용해 탄소와 미세먼지 배출량도 기존 선박보다 15% 이상 줄일 수 있을 것으로 전망된다.

해수부는 기존 40척의 국가어업지도선에 이번 신조선을 추가 투입해 동해퇴(옛 이름 대화퇴·한일 중간수역에 위치)와 한중일 EEZ 경계수역 등 원거리 해역에서의 관할권 행사와 어업인 안전 조업 지원 등 현장 대응 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다. 내년 2월에는 같은 급의 무궁화 43호도 추가 취항할 예정으로, 대형 지도선 중심의 원거리 대응 체계가 한층 두터워질 것으로 전망된다. 해수부는 노후 국가어업지도선을 친환경 대형 선박으로 단계적으로 교체해 나갈 계획이다.

전재수 해수부 장관은 “국가어업지도선의 대형화와 원거리 대응력 강화를 통해 흔들림 없는 해양주권을 확립하겠다”고 밝혔다.

