가든파이브라이프, 겨울시즌 트리 점등식 성황리 개최

서울 송파구 대표 복합문화·쇼핑시설인 가든파이브라이프가 2025년 겨울시즌 트리 점등식을 개최했다.

지난달 28일 고객과 입점사 관계자 등 약 500여명이 참석한 가운데 열린 이번 행사에는 NC백화점, 현대시티몰, 잠실자생한방병원, 서울주택도시개발공사 등 주요 입점사를 비롯해 2026년 상반기 입주 예정인 새로운교회 관계자들도 참여해 의미를 더했다.

서울 송파구 대표 복합문화·쇼핑시설인 가든파이브라이프에서 지난달 28일 2025년 겨울시즌 트리 점등식이 열리고 있다. 가든파이브라이프 제공

점등식에 앞서 아카펠라 그룹 ‘튠에이드’, 새로운교회의 대규모 합창단과 뮤지컬 공연으로 방문객들에게 다채로운 볼거리를 선사했으며 서울주택도시개발공사(SH)의 커피차 지원과 홍보 캐릭터(SH-5) 이벤트도 더해져 현장의 열기를 더했다.

올해 설치된 겨울시즌 트리는 12월27일부터 중앙광장에서 운영되는 ‘송파구 2025 하하호호 눈썰매장’과 조화를 이루도록 분수대를 활용해 설치되었으며 트리와 함께 중앙광장은 겨울 축제 공간으로 탈바꿈하게 된다.

송파구와 가든파이브라이프가 함께하는 ‘송파구 2025 하하호호 눈썰매장’은 2026년 1월25일까지 총 30일간 가든파이브라이프 중앙광장에서 운영된다. 3세부터 초등학생 이하 어린이 및 보호자를 대상으로 하며 이용료는 무료다. 슬로프는 △60m 대형 슬로프 △유아용 40m 소형 슬로프 두 종류로 구성되며 안전요원·간호인력·시설관리자를 상시 배치해 안전한 체험 환경을 제공할 계획이다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지, 하루 3회차씩, 회차당 500명 선착순 입장 방식으로 진행된다.

이종언 관리단 회장은 “트리와 눈썰매장이 어우러져 고객과 지역 주민, 그리고 송파구에 즐거움과 활력을 드릴 수 있기를 바란다”며 “가든파이브라이프가 앞으로도 지역과 함께 성장하는 공간이 되도록 노력하겠다”고 말했다. 가든파이브라이프는 이번 트리 점등식과 겨울시즌 프로그램을 통해 지역 기반의 겨울 문화 콘텐츠를 강화하고, 앞으로도 주민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 다양한 계절 프로그램을 지속 확대할 계획이라고 밝혔다.

