600억대 캄보디아 필로폰 밀수입 ‘아시아 마약왕’ 친동생 기소

캄보디아에서 600억원대 필로폰을 국내로 밀수입해 중형에 처해진 ‘아시아 마약왕’의 친동생이 재판에 넘겨졌다. 형의 범행에 가담한 혐의를 받는 그는 10여년 전 출국해 해외 도피를 이어온 것으로 파악됐다.

2020년 5월 강제 송환되는 '아시아 마약왕'. 인천지방검찰청 제공

인천지검 강력범죄수사부는 특정범죄가중처벌법상 향정 혐의로 50대 남성 A씨를 구속 기소했다고 5일 밝혔다. A씨는 2015년 2∼10월 친형인 B씨 조직의 중간 관리책으로 활동하며 필로폰 450g 등 마약류를 몰래 국내로 들여온 혐의를 받고 있다.

검찰은 인터폴 적색 수배 뒤 캄보디아 경찰청 마약국과 공조해 해외로 달아난 A씨를 지난달 강제 송환해 기소했다. 인천지검은 피고인에게 책임에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기할 방침이다.

앞서 친형 B씨는 2013∼2018년 610억원 상당의 필로폰 18.3㎏을 밀수입한 혐의로 징역 15년이 확정됐다. 일명 아시아 마약왕이라고 불리던 그는 밀수입한 필로폰 중 일부를 2015년 10월 6일부터 2018년 1월 21일까지 서울 등지에서 185차례 판매한 혐의도 받았다.

