인천글로벌캠퍼스, 7일 과학강연·입학상담 프로그램 다채

국내 첫 외국대학 공동캠퍼스인 인천글로벌캠퍼스(IGC)가 7일 ‘미래를 향한 궤도: 과학으로 여는 IGC의 문’ 행사를 대강당에서 연다. 청소년과 학부모, 교사 등 누구나 참여할 수 있는 열린 과학·교육 프로그램이다.

진로 탐색과 글로벌 교육 환경을 직접 경험하도록 기획됐다. 과학 커뮤니케이터 궤도와 김범준 교수의 특강으로 과학적 사고·교육에 대한 흥미로운 통찰을 제공할 전망이다. 또한 IGC 입주대학의 입학상담 부스가 운영돼 진학 정보, 입학 전형 등 실질적인 정보를 전달한다.

이외 포토존, 수험생 대상 특별 이벤트(수험표 또는 학생증 지참), 참여자 기념품 등이 마련돼 있다. 당일 캠퍼스타운역에서 IGC를 잇는 셔틀버스도 다닐 예정이다. 포스터 내 참가자 모집 링크를 통해 신청이 가능하다.

인천글로벌캠퍼스에는 한국뉴욕주립대 스토니브룩대(SBU)·패션기술대(FIT), 한국조지메이슨대, 겐트대 글로벌캠퍼스, 유타대 아시아캠퍼스가 운영 중이다. 이곳은 외국대학의 분교가 아닌 확장캠퍼스로 본교와 동일한 커리큘럼이 제공된다. 입학과 졸업, 학위 수여 등 모든 학사 운영과 교육을 본교에서 관리한다.

