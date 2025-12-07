자살사망자 95% 보내는 '경고 신호'… 가족 인지율은 23% 그쳐

자살사망자의 95%가 경고신호를 보내지만, 가족들이 인지하는 경우는 23%에 불과한 것으로 나타났다.

경기도는 한국생명존중희망재단과 함께 지난 6~11월 수행한 '심리부검 데이터 기반 자살위험 요인 분석 및 대응방안 연구' 결과를 7일 공개했다.

심리부검은 자살사망자의 가족이나 지인의 진술, 고인의 기록을 바탕으로 심리·행동 변화와 생애 스트레스를 확인하고 자살의 원인을 추정하는 조사다.

이번 연구는 2015~2024년 심리부검이 실시된 도내 자살사망자 289명을 대상으로 했다.

이들 가운데 사망 전 정신질환, 경제, 관계, 신체 등 4개 이상의 스트레스 요인을 경험한 비율이 65.0%에 달했다.

특히 95.1%가 자살에 대해 생각하고 있거나 자살할 의도가 있음을 드러내는 말과 행동 등 경고신호를 보인 것으로 조사됐다.

그러나 유족 인지율은 22.8%에 그쳤고, 인지한 유족 가운데 46.8%는 별다른 대처를 하지 못한 것으로 파악됐다.

경기도는 이 같은 연구 결과를 토대로 지난 4일 김성중 행정1부지사를 단장으로 한 '경기도 자살예방대책 추진 전담조직(TF)' 첫 회의를 열어 자살예방 정책의 실행 전략을 집중적으로 논의했다.

김 부지사는 "자살은 예방 가능한 사회적 위기이자 정책 사각지대를 드러내는 경고"라며 "심리부검 데이터를 기반으로 위험에 처한 도민을 조기에 발견하고 맞춤형 지원을 강화하는 선제적 예방체계를 구축하겠다"고 말했다.

자살위험 징후가 있거나 위기 상황에 놓인 도민은 경기도 정신건강복지센터 및 자살예방센터를 통해 상담과 지원을 받을 수 있으며 자살예방상담전화(109)나 누리소통망(SNS)상담 '마들랜'을 통해 24시간 상담도 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지