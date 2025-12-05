‘원조 친윤’ 윤한홍 “계엄 사과하고 尹 절연해야” 작심 비판

3선 중진 의원이자 이른바 ‘윤핵관’(윤석열 핵심 관계자)으로 불렸던 국민의힘 윤한홍 의원이 “계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다”며 작심 발언에 나섰다.

윤 의원은 5일 국회에서 열린 국민의힘의 ‘혼용무도 이재명 정권 6개월 국정평가’ 회의에서 “(국민의힘) 우리들이 더 비판할 자격을 갖추자 하는 말씀을 드리고 싶다”며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 '혼용무도' 이재명정권 6개월 국정평가 회의에서 윤한홍 의원의 발언을 듣고 있다. 뉴스1

이날 회의는 이재명정부 출범 6개월을 맞아 정부·여당의 실정을 비판하기 위해 마련됐다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장에 이어 네 번째로 발언한 윤 의원은 당 내부를 향한 자성의 목소리를 쏟아냈다.

윤 의원은 “사법 농단, 국정 농단을 아무리 저지르고 대장동 항소를 포기하는 상상 밖의 행동을 해도 대통령 지지율이 60% 가까이 간다. 우리 당 지지율은 변동이 없다”며 "우리 당에 대한 비판, 우리가 비판할 자격을 갖추지 못했다고 판단하는 국민들이 더 많기 때문”이라고 말했다. 그러면서 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효”라고 덧붙였다.

윤 의원은 국민의힘이 윤석열 전 대통령과 절연해야 한다며 쓴소리를 이어갔다.

그는 “민주당과 이재명정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것”이라며 “그렇게 해야만 국민들이 우리에게 마음을 주고 이재명정부가 국정 운영을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문”이라고 말했다.

이어 “국정 마비가 계엄의 원인이다라는 얘기를 더 이상 하면 안 된다고 생각한다”라며 “우리를 국회의원으로 만들어준 그 지지 세력, 한편으로는 당 대표를 만들어준 그런 분들에 대한 섭섭함은 지방선거 이겨서 보답하면 된다. 몇 달간 ‘배신자’ 소리 들어도 된다”고 호소했다.

윤 의원은 “윤석열 후보는 당시 내로남불 문재인 정권 연장을 막기 위해서 외부에서 스카우트돼 온 사람”이라며 “당시 우리와 큰 연결고리도 없었고, 우리 당과 계엄을 사전에 논의한 적도 없다. 우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더는 통하지 않을 것”이라고 강조했다.

