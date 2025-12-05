李대통령 취임 6개월 지지율 62%…민주 43%·국힘 24%[한국갤럽]

취임 6개월을 맞은 이재명 대통령의 국정 지지율이 62%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.



한국갤럽이 지난 2∼4일 전국 만 18세 이상 성인 1천명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 62%가 '잘하고 있다'고 답했다. 이는 지난 2주 연속 60%를 기록한 데에서 2%포인트(p) 상승한 수치다.

이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 산업 역군 초청 오찬 행사에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

'잘못하고 있다'는 응답은 지난주보다 2%p 하락한 29%를 기록했다. '의견 유보'는 8%였다.



이 대통령의 지지율은 지난 달 첫째 주 63%에서 둘째 주 59%로 하락했다가 셋째 주 60%를 회복한 뒤 소폭 상승, 60%대를 유지 중이다.



이 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 '외교'가 32%로 1위를 차지했다. 이어 '경제·민생'(14%), '전반적으로 잘한다' 및 '직무 능력·유능함'(각 7%) 등이 뒤를 이었다.



부정 평가 이유로는 '경제·민생'(18%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(11%), '전반적으로 잘못한다'(9%) 등 순이었다.



올해 6·3 조기 대선에서 당선된 이 대통령은 전날 취임 6개월을 맞았다.



역대 대통령의 취임 6개월 지지율을 보면 김영삼 전 대통령 84%, 문재인 전 대통령 74%, 박근혜 전 대통령 59%, 김대중 전 대통령 56%, 노무현 전 대통령 30%, 윤석열 전 대통령 30%, 이명박 전 대통령 24%를 각각 기록했다.



정당 지지도는 더불어민주당 43%, 국민의힘 24%로 각각 집계됐다.



민주당 지지도는 지난주보다 1%p 올랐고, 국민의힘은 4주째 같은 수치다.



조국혁신당과 개혁신당은 각 3%와 2%, 진보당과 기본소득당은 각 1%로 나타났다. 무당층은 24%였다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 44.8%, 응답률은 11.8%다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지