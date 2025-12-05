꽃길? 지옥길?… 6일 새벽 2시 ‘홍명보호’ 운명 걸린 2026 북중미 월드컵 조 추첨

꽃길일까 지옥길일까. ‘홍명보호’ 운명이 걸린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 상대가 6일 오전 2시(한국시간) 결정된다.

미국 워싱턴DC 케네디 센터에서 진행되는 북중미 월드컵 조추첨 식에는 홍명보 한국 축구 대표팀 감독 등 본선 참가 확정 42개국 사령탑이 참가할 예정이다. 본선에는 모두 48개국이 출전하며 이중 6개국은 내년 3월 열리는 유럽(4개국), 대륙 간(2개국) 플레이오프에서 결정된다.

이번 대회 조 추첨은 변수가 아주 많아졌다. 월드컵 본선 출전국이 32개에서 48개국으로 대폭 확대됐기 때문이다. 홍 감독조차도 4일 미국에 입국하면서 최상의 시나리오에 대해 “예측할 수 없다”고 말할 정도다.

FIFA 랭킹 22위 한국은 일본, 이란, 호주와 포트2에 속해있다. 포트2에는 강팀인 크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스 등도 있어 조별리그에서 일단 이들 강팀은 피한다. 하지만 포트3에 노르웨이, 이집트, 알제리, 튀니지, 코트디부아르 등이 만만치 않은 팀들이 속해있다. 포트4에는 유럽축구연맹(UEFA) PO 승자 4팀과 대륙 간 PO 승자 2팀을 합쳐 마지막으로 본선 출전권을 따내는 6개 팀이 들어간다. 따라서 이들 중 강팀을 만날 가능성도 배제할 수 없다.홍명보호 최상의 시나리오는 각 포트의 약팀들과 한 조로 묶이는 것이다. 포트1 개최국중 캐나다, 포트3 스코틀랜드, 포트4 퀴라소, 아이티 등과 한 조가 된다면 토너먼트 진출 가능성이 대폭 높아진다. 반면 포트1에 속한 우승 후보 브라질, 프랑스, 잉글랜드, 스페인과 포트3의 노르웨이와 묶인다면 지옥길을 피할 수 없다. 더구나 강력한 우승 후보 이탈리아가 유럽 PO에서 살아남은 뒤 포트4로 들어가 한국과 같은 조로 묶인다면 홍명보호는 최악의 조 편성을 받아들게 된다.

한편 조 추첨식에는 미국프로풋볼(NFL) 7회 우승 이력의 톰 브래디, 프로농구(NBA) ‘공룡 센터’ 샤킬 오닐, 프로야구 메이저리그(MLB) 현역 최고의 강타자 중 한 명인 에런 저지(뉴욕양키스), 북미아이스하키리그(NHL)의 ‘전설’ 웨인 그레츠키, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드의 수비수로 활약한 리오 퍼디낸드, 브라질의 둥가, 차범근 전 한국 대표팀 감독 등이 조 추첨에 나선다.

