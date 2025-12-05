‘장관급 딴따라’ 박진영, 취약계층 환아 위해 10억원 기부

‘장관급 딴따라’ 가수 박진영이 국내외 취약계층 환아를 위해 사재 10억원을 기부했다.

2022년 이래 매년 10억원씩 기부해 4년간 누적 기부액은 총 40억원에 달했다.

JYP엔터테인먼트는 박진영이 지난 4일 서울 강동구 JYP 본사에서 가천대 길병원, 건양대병원, 서울대 어린이병원에 각 2억원, 월드비전에 4억원을 전달했다고 5일 밝혔다.

월드비전에 전달된 기부금은 멕시코와 브라질 지역의 환아 치료비 지원, 최근 홍수와 산사태로 심각한 피해를 입은 태국, 인도네시아, 스리랑카 등 아시아 지역의피해 복구와 아동 지원에 쓰인다.

특히 박진영은 2022년부터 올해까지 매년 10억원, 4년간 40억원을 기부했다.

박진영이 대표 프로듀서로 있는 JYP 역시 올해 17억1천400만원을 쾌척했고, 2020년 이래 누적 79억2천만원을 기부했다.

박진영이 수장으로 있는 JYP 역시 올 한 해 EDM(Every Dream Matters!·세상의 모든 꿈은 소중하다) 치료비지원 사업으로 17억1400만원을 기부했다.

2020년부터 누적 기준으로는 기부액 79억2000만원으로 3000명이 넘는 국내외 아동에게 따스한 손길을 내밀었다.

박진영은 기부금 전달식에서 “세상을 바꿀 만큼 무한한 잠재력을 가진 모든 아이가 마음껏 꿈을 펼치고 건강하게 자랄 수 있도록 잘 치료해 주시기를 부탁드리고 꼭 필요한 곳에 온전히 전해지길 바란다”고 말했다.

이어 “저에게 6살, 5살 된 두 딸이 있다. 치료받은 아이들을 만나면 제 딸들과 똑같은 초롱초롱한 눈빛이라 마음이 더 깊어진다”며 “앞으로도 제 개인은 물론 JYP 회사, 소속 아티스트 모두 열심히 일해서 나눔을 이어가겠다”고 덧붙였다.

한편 4일 오후 서울 강동구 성내동에 위치한 JYP 본사에서 ‘국내외 취약계층 치료비 지원’ 10억 기부금 전달식이 진행됐다.

이 자리에는 기부자 박진영을 비롯해 가천대 길병원 김우경 병원장, 건양대학교병원 김철중 기획조정실장, 서울대학교병원 최은화 어린이병원장, 월드비전 나윤철 나눔사업부문장 등 주요 관계자가 참석해 기부 취지를 조명하고 뜻깊은 의미를 되새겼다.

