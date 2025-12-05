HDC현대산업개발, 창원 신월동 ‘센트럴 아이파크’ 1509세대 분양

창원 센트럴 아이파크 조감도. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 오는 28일 경상남도 창원시 성산구 신월동 일대에 ‘창원 센트럴 아이파크’를 분양한다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 신월2주택 재건축 정비사업을 통해 조성되며, 지하 2층~지상 33층, 12개 동, 전용면적 59㎡~103㎡ 규모의 1509세대로 계획됐다. 이 중 전용 59㎡ 36세대가 일반분양 물량이다.

단지는 창원시청과 경남도청 등 주요 행정기관이 가까운 위치에 자리한다. 롯데백화점, 롯데마트, 성산아트홀 등 생활편의 시설 접근성이 높고, 원이대로·창원대로를 이용한 시내 이동도 수월하다. KTX 창원중앙역 접근성도 양호해 광역 교통 이용에 무리가 없다. 창원국가산업단지가 인근에 있어 해당 지역 직장인들의 거주수요도 예상된다.

교육시설은 신월초·토월중·신월고가 도보권에 있으며, 창원대학교도 비교적 가까운 편이다. 가음산공원, 창원광장, 시민생활체육관 등 녹지·여가 공간도 주변에 자리해 주거 환경의 쾌적성은 확보된 것으로 평가된다.

단지 설계는 남향 위주 배치와 판상형·타워형 혼합 구조를 적용해 일조·통풍 확보를 목표로 했다. 단지 내부에는 중앙정원, 수경시설, 산책로 등이 들어설 예정이며, 골프연습장·어린이집·게스트룸·작은도서관 등 커뮤니티 시설도 계획돼 있다.

분양 일정은 12월 5일 사이버 견본주택 공개를 시작으로, 12월 8일 특별공급, 9일 1순위, 10일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 12월 16일, 정당계약은 12월 29~31일이다. 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

