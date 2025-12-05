구독자 100만 깨진 유튜버 원지 3차 사과 "깊이 반성"

직원 처우 논란에 여론 뭇매를 맞았던 여행 유튜버 원지가 또 한 번 사과했다. 논란 이후 이번에 세 번째 사과다. 원지 유튜브 채널은 구독자 100만명이 깨졌다.

원지는 4일 유튜브 영상을 통해 "사무실 논란과 관련해서 많은 분께 걱정과 심려를 끼쳐 죄송하다"고 했다. 그러면서 "특히 제가 환기의 중요성에 대해 누구보다 강조를 했는데, 그 부분에 신경을 쓰지 못해서 팀원분들께 불편을 드린 부분도 죄송하고 깊이 반성하고 있다"고 말했다.

원지는 또 "논란 이후에는 바로 재택근무로 전환했고 운영 관련해서도 정리를 해 나가고 있다"고 했다.

원지는 지난달 20일 새 사무실을 구했다는 내용을 담은 영상을 올렸다가 비판 받았다. 각종 온라인 커뮤니티에선 지하 2층 6평 공간에 직원 3명이 일해야 하는데다가 창문도 없는 건 너무 열악한 환경이 아니냐고 지적했다. 그간 원지가 환기가 중요하다는 말을 수 차례 해온 것도 도마 위에 올랐다. 자신의 환기는 중요하고 직원 환기는 신경 쓰지 않는 거냐는 얘기였다.

논란이 커지자 원지는 이날 영상을 비공개 처리한 뒤 사과했다. "금일 업로드됐던 영상에서 사무실 환경 관련해 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 했다.

다음 날 원지는 또 한 차례 사과했다. "이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여, 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다"고 말했다. 또 "저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송하다"고 했다.

이번 세 번째 사과에선 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해서도 해명했다.

원지는 "사실과 다른 부분이 기사화 됐다"며 "명확하게 말씀드리고 싶은 부분은 한남동 사무실이 제 사무실이다. 소속사 대표가 남편이라는 부분이 기정사실화가 된 것 같은데, 한남동 사무실은 100% 제 지분이 없는 회사 지분의 사무실이다. 소속사 대표는 제 남편도 친척도 아니다. 업무적으로만 관련돼 있다"고 말했다.

원지는 논란이 된 사무실 계약 과정에 대해서도 얘기했다.

그는 "원래 사용하던 사무실을 급하게 비워줘야 하는 상황이었다. 제 성격이 워낙 급하고 불같다 보니 이전에 사용했던 사무실을 비워줘야 된다는 말을 듣고 그날 바로 가계약금을 넣은 곳이 바로 그 사무실"이라고 했다.

그러면서 "신중하지 못한 성격으로 대표 자질이 많이 부족한 것 같아 반성하고 있다. 평소 여행하듯이 사업을 하려고 했던 것 같다. 규모가 크든 작든 부족함을 많이 느꼈고 겸손해질 수 있는 시간이었다. 쓴소리와 응원 모두 감사하다"고 말했다.

