“손에서 손으로 온기 전달”…영풍 석포제련소 ‘사랑의 연탄’ 1만6500장 나눔 봉사

영풍 석포제련소는 4일 연말을 맞아 지역 공동체와의 상생을 위해 ‘사랑의 연탄’ 기부 및 배달 봉사활동을 진행했다고 5일 밝혔다.

영풍 제공

이번 행사는 경북 봉화군 석포면 내 난방 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 마련됐다.

석포제련소는 석포면사무소의 추천을 받아 선정된 33가구에 각각 연탄 500장 씩, 총 1만6,500장을 기부했다.

이어 제련소 임직원 20여 명은 이날 영하의 혹한 속에서도 난방 취약 가구에 직접 연탄을 배달했다.

사랑의 연탄 기부 및 배달 봉사는 석포제련소의 겨울철 대표 사회공헌 활동이다. 그동안 관내 14가구를 대상으로 연탄 나눔을 이어왔는데, 올해는 지원 규모를 두 배 이상 확대했다.

석포제련소 관계자는 “임직원이 직접 전달한 연탄이 어려운 이웃의 겨울나기에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과 어우러지는 기업으로서 공동체와의 상생을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 석포제련소는 성금 기부, 지역 학생 방한복 지원, 화재 예방 물품 제공, 각종 공모전 개최, 마을 목욕탕 운영 등 석포면과 봉화군을 중심으로 다양한 지역 상생 활동을 지속해오고 있다.

