쌓이는 곰 사체 6000마리…日, 처리 비상에 식용 의견까지

일본 각지에서 출몰한 곰을 사살·회수하는 구제 건수가 역대 최대 수준으로 늘어나면서 사체 처리 문제가 사회적 문제로 떠오르고 있다.

4일 일본 공영 매체 NHK는 일본 환경성 발표를 인용해 올해 4~9월 구제된 곰이 5983마리로 집계돼 지난해 1년 전체(5136마리)를 넘어섰다고 보도했다. 환경성은 최근 먹이 부족과 개체 증가로 곰이 민가에 자주 출몰하면서 구제 건수가 급증한 것으로 분석했다.

곰 구제 건수가 급증하면서 사체 처리 부담도 커지고 있다. 특히 곰 해체 기술을 가진 인력이 부족해 사체 처리 속도가 따라가지 못하는 상황이다.

곰 출몰이 잦은 북부 아키타현에서는 대부분 엽사(獵士·전문 사냥꾼)가 사살과 해체 작업을 동시에 담당하며, 지난 4월 이후 해당 지역에서만 204마리가 구제돼 처리 부담이 큰 것으로 알려졌다.

홋카이도 후쿠시마초에서도 상황은 비슷하다. 구제된 곰의 뼈와 고기를 10㎝ 이하로 잘게 잘라 지정 봉투에 담아 가정용 일반 소각 쓰레기로 처리하지만, 1마리 처리에 2~3시간이 소요되며 해체 기술을 가진 인원은 3명에 불과하다.

미쓰시타 시로 홋카이도 엽우회 지부장은 "거의 매일 곰을 사냥했지만 해체 작업 속도는 이를 따라가지 못하고 있다"라고 토로했다.

소각 중심 처리 방식의 한계가 드러나면서 일각에서는 구제된 곰을 식용으로 활용하자는 의견도 나오고 있다.

농림수산성에 따르면 일부 소수 지역에서는 구제된 곰을 식용으로 활용하기도 하지만, 현재 법적 기준상 구제된 곰의 사체는 식용이 금지돼 대부분 일반 쓰레기와 함께 소각 처리되고 있다.

<뉴시스>

