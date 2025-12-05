“한국 노렸다” 벌써 4만5000명 감염…확산 속도, 이미 통제 밖?

국내에서 ‘슈퍼박테리아’로 불리는 항생제 내성균 감염이 가파르게 증가하고 있다.

올해 들어 카바페넴 내성 장내세균목(CRE) 감염 사례가 4만5000건에 근접하며 이미 지난해 전체 신고 건수를 넘어섰다. 2018년 연간 집계가 시작된 이후 가장 많은 수치다.

새로운 병원체만 걱정하던 시대는 이미 지났다. 내성균 확산이 감염병의 미래 양상을 바꾸고 있다. 게티이미지

5일 질병관리청에 따르면 올해 CRE 감염증 신고 건수는 이달 1일 기준 4만4930건(잠정)으로 집계됐다.

지난해 4만2347건에서 6.1% 늘어난 수치다. 최근 7년간 지속적으로 증가해온 내성균 확산세가 한층 가팔라졌음을 보여준다.

특히 고령층(60세 이상)이 전체 감염자의 86.3%를 차지해 요양병원·요양시설 등 고위험군 집단의 감염관리 취약성이 다시 도마 위에 올랐다.

70세 이상만 3만1171건에 달해 고령화 사회의 구조적 위험이 현실화되고 있다는 분석도 나온다.

◆CRE 감염, 왜 위험한가

CRE는 ‘마지막 보루’로 불리는 카바페넴계 항생제에도 내성을 가진 장내세균이다.

감염되면 사용 가능한 항생제가 급격히 줄어 치료가 까다롭고, 요로감염에서 시작해 폐렴·패혈증 등 중증 감염으로 이어질 가능성이 크다.

면역력이 약한 고령층은 사망 위험까지 동반한다. 2017년 감시 시작 이후 증가 추세를 보이고 있다.

의료기관 간 환자 이동, 침습적 시술 증가, 항생제 오·남용 등이 복합적으로 작용하는 것으로 보건당국은 분석한다.

◆전문가들 “CRE는 조용히 퍼지는 ‘침묵의 팬데믹’”

한 전문가는 “CRE 증가세는 단순 통계가 아닌 치료 선택지가 급격히 줄고 있다는 경고등”이라며 “항생제 사용 관리와 병원 감염관리 강화가 시급하다”고 말했다.

환자 대부분이 고령층이라는 점은 요양시설 감염관리의 구조적 취약성을 보여준다.

한 번 내성이 생기면 기존 항생제 다수가 무력해져 초기 진단과 격리가 무엇보다 중요하다.

그는 “CRE는 조용히 확산되는 ‘침묵의 팬데믹’”이라며 “국가 단위 내성균 대응 전략이 필요하다”고 전했다.

아울러 “CRE는 주로 장기 입원·의료기기 사용·침습적 치료와 밀접히 연관돼 있다”며 “병원의 위생·소독 프로토콜이 감염 차단의 핵심”이라고 강조했다.

또 다른 전문가는 “의료진의 손 위생 준수율을 높이는 것만으로도 감염 위험을 크게 낮출 수 있다”며 “환자 전원 과정에서 감염 정보가 충분히 공유되지 않는 것도 문제다. 병원 간 정보 연동 시스템 개선이 필요하다”고 역설했다.

내성균 확산은 결과적으로 ‘항생제 시대의 종말’을 앞당길 수 있다. 새로운 신약 개발과 기존 항생제의 전략적 사용이 병행돼야 한다고 전문가들은 입을 모은다.

고령화 속도가 빠른 한국의 특성을 고려할 때 지금의 증가 추세를 방치할 경우 만성적 의료 위기로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 게티이미지

감기 등 바이러스 질환에 항생제를 요구하는 문화도 바뀌어야 한다는 시각도 있다.

환자 80% 이상이 고령층이라는 사실은 면역취약계층이 내성균 확산의 중심에 서 있다는 의미다.

요양시설에서 체계적인 선제검사가 이루어지지 않으면 집단감염 가능성이 매우 높다.

◆“내성균 확산, 더 이상 남의 일 아니다”

전문가들은 “새로운 병원체만을 걱정하던 시대는 이미 지났다. 내성균 확산이 감염병의 미래 양상을 바꾸고 있다”며 “병원 중심 감염이지만 지역사회 확산 가능성도 배제할 수 없다”고 말한다.

2018년 이후 지속된 증가세는 구조적 문제로 인한 추세적 증가다. 지금 대응하지 않으면 통제 임계점을 넘을 수 있다.

WHO가 항생제 내성을 인류 보건 위협 1순위로 지정한 만큼, 한국도 장기 로드맵을 가동해야 할 시점이다.

전문가들은 “CRE 확산은 이미 진행 중인 새로운 감염병 양상”이라며, 한국도 △항생제 관리 강화 △요양시설 감염관리 지원 △병원 간 정보 공유 체계 구축 △신규 항생제 개발 지원 등 중장기 전략 마련이 필요하다고 입을 모은다.

고령화 속도가 빠른 한국의 특성을 고려할 때 지금의 증가 추세를 방치할 경우 만성적 의료 위기로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지