한국 男농구, 사상 첫 외국인 사령탑 선임

한국 남자 농구 대표팀이 사상 처음으로 외국인 사령탑에게 지휘봉을 맡긴다. 대한민국농구협회는 4일 “남자 대표팀의 국제 경쟁력 강화와 체계적 시스템 구축을 위해 동유럽 농구 강국인 라트비아 출신의 니콜라이스 마줄스(45·사진) 감독을 새 사령탑으로 선임했다”고 발표했다.



올해 8월 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵까지 안준호 전 감독이 이끌던 남자 농구 대표팀은 이후 안 전 감독과의 계약을 연장하지 않고 새로운 사령탑을 물색해 왔다. 지난 9월부터 공개채용에 나섰으나 적임자를 낙점하지 못해 10월 선임이 보류됐고, 지난달 28일과 1일 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 중국과의 2연전은 서울 SK의 전희철 감독이 임시 사령탑을 맡고, 창원 LG 조상현 감독이 임시 코치를 맡아 치렀다.



마줄스 감독은 라트비아 유소년 대표팀을 시작으로 20세 이하(U-20) 등 연령별 대표팀을 두루 이끌며 유망주를 육성했다. 2012년 U-18 대표팀을 지도할 때는 현재 미국프로농구(NBA)의 ‘유니콘’이라 불리는 슈퍼스타인 크리스탑스 포르징기스(애틀랜타 호크스)를 가르치며 성장에 기여한 것으로도 알려져 있다. 이밖에 마줄스 감독은 러시아와 라트비아-에스토니아 리그, 리투아니아 리그 등에서 감독으로 활동하며 약 20년간 지도자 경력을 쌓았다.

