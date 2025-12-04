포항시, 2026년도 국비 1조5316억 확보

경북 포항시는 지난 2일 정부예산안이 국회에서 최종 의결됨에 따라 산업위기 선제대응 및 지역산업 구조 전환, 첨단 신산업 육성을 이끌 2026년도 국가투자예산 1조 5316억 원을 확보했다고 4일 밝혔다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

시는 신규사업 53건 2192억 원, 계속사업 220건 1조 3124억 원을 확보한 가운데 이는 정부안 제출 당시 1조 4232억 원에서 1084억 원이 증액된 규모다.

특히 산업위기 선제대응지역 지정·지역산업 구조 전환을 위한 예산을 국회 심의 단계에서 총 659억 원 확보하는 성과를 이뤄냈다는 점에서 의미가 크다.

▲철강산업 위기극복을 위한 이차보전금 지원 151억 원 ▲철강기업 및 근로자를 위한 고용안정 지원 450억 원 ▲철강산업 AI 융합실증 허브 구축사업 40억 원 ▲포항철강산단 산업부산물 저탄소 순환이용 실증사업 8억 원 ▲수출주도형 강관 신뢰성평가 고도화 기반 구축 10억 원, 5개 사업이 포함됐다.

주요 신규사업으로는 ▲AI융합 차세대 고리형 펩타이드 디자인 플랫폼 구축 36억 원 ▲그래핀 2차원 나노소재 AI 기반 소재·부품 실증 기반 구축 10억 원 ▲포항영일만항 국제여객터미널 51억 원 ▲이차전지 염폐수 처리 기술개발 39억 원 ▲전기차 사용 후 핵심부품 순환이용 체계 구축 23억 원 ▲지역 이공계 대학생 기초 역량 강화 지원 30억 원 ▲포항역 주차장 확충사업 2억 원 ▲글로벌 K-푸드테크 기업육성 사업 5억 원 등이 있다.

분야별로 살펴보면 SOC 분야는 30건 3834억 원으로 ▲영일만횡단대교 건설 (1212억) ▲영일만항 남방파제 2단계 축조(1112억) ▲국도 31호선(포항~안동) 확장(506억) ▲철강산단 기반시설 강화(60억) 등을 확보했다.

특히 R&D(연구개발) 분야는 74건 6275억 원으로 지난해 71건 4798억 원 대비 1477억 원이 증가했다.

이 가운데 이차전지·수소·바이오 분야에서 23건 826억 원, 디지털·AI분야에서도 16건 327억 원을 확보하는 등 미래 신산업을 이끌 핵심 R&D 예산을 대거 끌어냈다.

이 분야에는 ▲수소연료전지 클러스터 구축사업(131억) ▲방사광가속기 공동이용 연구지원(729억) ▲해양무인시스템 실증 시험평가 기술개발(108억) ▲글로컬 대학30(포스텍)(250억) 등이 반영됐다.

일반분야는 169건 5207억 원으로 ▲흥해읍 하수관로정비 2단계(145억) ▲어촌신활력증진사업(80억) ▲지진 피해지역 공동체 복합시설(72억) ▲오천 항사댐 건설(66억) ▲영일대지구 연안정비사업(63억) 등 생활 인프라와 정주환경 개선 사업이 다수 포함됐다.

이강덕(사진) 시장은 “어려운 재정 여건 속에서도 2026년 국비 확보를 위해 큰 힘을 모아준 김정재 의원, 이상휘 의원을 비롯 지역 여야 정치권, 경북도 관계자, 시·도의원, 대학·연구기관 등 모든 분들에게 감사드린다”며 “확보한 국비가 산업위기 극복과 지역경제 회복, 미래세대를 위한 투자로 온전히 이어지도록 사업 추진과 집행 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 포항시는 지난 11월 말부터 2027년 국비 사업 발굴에 돌입했으며, 2월 중 국비확보 보고회를 개최할 예정이다.

특히 SOC 분야 500억 원 이상 예타 대상 신규사업과 복합해양레저관광도시 선정에 따른 기반 조성·인프라 확충 사업 등, 국비 비율이 높은 양질의 사업을 중점적으로 발굴해 나갈 계획이다.

