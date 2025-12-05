대전 ‘꿈돌이 굿즈’ 6개월 만에 23억 매출

대전엑스포 상징이었던 ‘꿈돌이’ 마케팅이 흥행하면서 지역 경제를 견인하고 있다.



대전시는 라면과 김, 호두과자 등 꿈돌이 캐릭터와 지역기업 협업 상품 7종이 출시 6개월 만에 23억여원의 매출을 기록했다고 4일 밝혔다.



지난 6월 출시된 첫 협업상품인 꿈돌이 라면은 9월부터 판매한 꿈돌이 컵라면과 함께 누적 110만개가 팔리며 대표 인기 상품으로 자리 잡았다. 지난달 말 기준 꿈돌이 막걸리는 6만병, 꿈돌이 호두과자는 2억1100만원어치 팔렸다. 꿈돌이 김, 꿈돌이 누룽지, 꿈돌이 열차 블록 등은 22억9400만원의 매출을 기록했다.



인형과 티셔츠, 양말 등 200여종의 꿈씨 패밀리 상품을 판매하는 트래블라운지, 꿈돌이 하우스 등 공공판매처 6곳에서는 지난해 7월부터 지난달까지 35억원의 매출이 기록됐다. 대전시는 지난해보다 시 세외수입이 2배, 관광공사의 지식재산(IP) 수수료 등 수익이 3배 늘었다고 분석했다.



이달 신규 상품 6종도 새롭게 출시된다. ‘꿈돌이 스니커즈’와 전통주 ‘100일의 꿈’, ‘꿈돌이 밀키트’, ‘꿈돌이도 반한 족발’, 반려동물 간식 ‘꿈돌이 닥터몽몽’, 꿈돌이 쫀드기 등 무한 진화가 이어지고 있다.



이장우 대전시장은 “시민들에게 친숙한 꿈돌이 캐릭터가 지역업체 상품과 만나 뜻깊은 성과를 내고 있다”며 “앞으로도 꿈돌이 협업 상품을 지역 소상공인과 지속 개발해 사회적 경제 조직의 판로를 넓히겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지