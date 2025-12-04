아동학대 논란 유치원의 이사장은 부산시 보좌관

부산에서 아동학대 논란이 불거진 부산 강서구의 한 유치원 이사장이 부산시의 정무직 고위 공무원으로 알려지면서 겸직 논란이 불거졌다.



4일 교육부 유치원·어린이집 정보공시에 따르면 최근 아동학대 논란에 휩싸인 부산 강서구 한 유치원 이사장은 전성하 부산시 미래전략보좌관(3급 상당)이다.

부산시청. 연합뉴스

이 유치원은 '교사가 원생을 원통에 넣고 매트로 누르는 등 학대했다'는 학부모 신고로 경찰 수사를 받고 있다.



해당 유치원 교사는 논란이 된 행위가 놀이 과정에서 발생한 것이라며 학대 의혹을 부인한 것으로 알려졌다.



부산시 고위 보좌관이 이사장으로 있는 유치원에서 아동학대 논란이 발생한 것을 두고 정치권은 곱지 않은 시선을 보냈다.



부산 강서구의회 더불어민주당 김정용, 박성준 의원은 이날 부산시교육청을 방문해 유치원 아동학대 근절을 위한 관리·감독 강화 건의문을 전달했다.



김정용 구의원은 "부산시 공직자로서 책임 있는 자세를 요구한다"며 "철저한 진상조사를 위해서는 사퇴도 각오해야 한다"고 말했다.



전 보좌관은 연합뉴스와 통화에서 "이번 일을 오늘에서야 알 정도로 유치원 운영과 이사장의 업무가 분리돼 있는데 정치적으로 제가 책임을 지는 자리에 있는 것처럼 몰아가는 것은 과하다고 본다"고 말했다.



겸직 논란에 대해서는 "사립유치원은 설립 이사장이 자리를 내려놓으면 유치원 인가가 취소돼 그렇게 하지 못했다"며 "현재 이사장 보수를 받지 않고 운영에도 전혀 관여하지 않기 때문에 그것을 문제 삼는 것은 적절하지 않다고 생각한다"고 밝혔다

