퇴근길 ‘눈 폭탄’에 중대본 1단계…대설 위기경보 ‘주의’

서울·인천·경기·강원 대설주의보가 발효된 4일 오후 서울 중구 거리에 눈이 내리고 있다. 뉴시스

서울과 인천, 경기, 강원 등 4개 시도에 대설특보가 발표되면서 행정안전부가 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계를 가동했다.

행안부는 4일 오후 6시부로 중대본 1단계를 가동하고 대설 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 상향한다고 밝혔다.

기상청에 따르면 이날 오후 9시까지 눈이 내릴 전망이다. 예상 적설량은 경기 북동부를 제외한 서울과 인천, 경기에 2~6㎝, 경기북동부와 강원북부내륙·산지에 3~8㎝다.

중대본은 관계기관에 퇴근길 교통 혼잡, 미끄러짐 사고 방지를 위해 제설작업을 철저히 하고, 눈길·빙판길 감속 운행 등을 적극 홍보하라고 지시했다.

주요 도로 제설 이후 골목길, 보도 등 보행로 제설을 진행하고, 지역 주민들이 제설제를 활용할 수 있도록 주요 구간 제설함에 제설제를 소분해 비치해달라고도 주문했다.

또 비닐하우스, 축사, 조립식 주택, 노후 건축물 등 적설 취약 구조물과 체육시설, 공연장 등 다중이용시설에 대한 안전 점검과 피해 예방 활동을 강화할 것을 촉구했다.

또 새벽, 이른 아침 등 한파 취약 시간 대비 독거 노인, 쪽방촌 주민 등 취약계층 안전관리를 강화하고, 한파쉼터 개방과 운영에 차질이 없도록 하라고 강조했다.

중대본은 “국민들도 기상 정보를 수시로 확인하고 주간 시간대 안전한 상황에서 제설작업을 실시하는 등 국민행동요령을 준수해달라”고 당부했다.

