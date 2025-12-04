천안 아파트서 층간소음 문제로 이웃에 흉기 휘둘러…70대 사망

충남 천안의 한 아파트에서 층간소음으로 갈등을 겪던 거주민이 윗층 이웃에게 흉기를 휘둘러 1명이 숨졌다.



경찰과 소방당국에 따르면 4일 오후 2시 32분께 서북구 쌍용동 한 아파트 단지에서 "복부에 흉기를 찔린 사람이 있다"는 119 신고가 접수됐다.

사진=뉴스1

복부와 얼굴 등을 크게 다친 A(70대)씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.



경찰은 현장에서 B(40대)씨를 현행범 체포하고 흉기를 압수했다.



B씨는 A씨 아랫층에 사는 이웃으로, 이날 윗층 공사 소음에 화가 나 흉기를 들고 올라가 범행한 것으로 조사됐다.



A씨는 B씨가 휘두른 흉기에 다친 상태로 관리사무소로 몸을 피했으나 B씨는 그를 쫓아갔다.



B씨는 관리사무소 문이 잠겨있자 차를 끌고 관리사무소로 돌진한 뒤 들어가 A씨에게 재차 흉기를 휘두른 것으로 전해졌다.



경찰은 평소에도 이들이 층간소음으로 갈등을 겪었던 것으로 보고 A씨를 살인 혐의로 입건해 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지