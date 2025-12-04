집 있는 사람은 찬성, 없는 사람은 반대… 李정부 부동산 대책 평가 ‘엇갈린 민심’

서울 남산에서 바라본 서울 도심 아파트 모습. 연합뉴스

주택 보유 유무에 따라 이재명 정부의 부동산 대책을 바라보는 평가가 크게 달라지는 것으로 나타났다. 1주택자는 긍정적으로 보는 비율이 높았지만, 무주택자는 절반 이상이 부정적이라고 답했다.

리얼미터가 지난 2∼3일 전국 만 18세 이상 1005명을 대상으로 조사해 4일 발표한 결과에 따르면, 전체 응답자의 47.7%는 현 정부의 부동산 대책을 ‘긍정적’이라고 평가했다. ‘부정적’이라는 응답은 44.0%로 집계됐다. 토지거래허가구역 확대 등 투기 억제 기조에 대한 인식이 양분된 셈이다.

평가는 주택 보유 여부와 지역에 따라 뚜렷한 차이를 보였다.

1주택자의 긍정 평가는 53.8%로 부정 평가(37.7%)를 앞섰다.

반면 무주택자는 54.7%가 부정적으로 답해 상반된 흐름을 보였다.

리얼미터는 “주택 소유 비율이 높은 40∼60대에서 긍정 응답이 많았다”며 “매매와 전세 매물 감소, 가격 상승이 긍정 평가를 끌어올린 요인으로 보인다”고 설명했다.

지역별로는 서울에서 부정 평가가 53.7%로 높았던 반면, 경기·인천에서는 긍정 응답이 46.8%로 우세했다.

향후 정부 부동산 정책 방향에 대해 응답자들은 ‘투기 억제 등 시장 안정 중심 운영’(31.3%)을 가장 많이 선택했다. ‘서민·무주택자 지원 강화’(24.7%), ‘주택 공급 확대’(20.3%)가 뒤를 이었다.

집값 안정을 위한 그린벨트 해제에 대해선 반대가 54.6%로 찬성보다 20.8%포인트 높았다.

이번 조사는 무선 100% RDD 기반 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며 응답률은 5.2%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.

자세한 조사 개요는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

