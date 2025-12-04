‘빈속에 일주일 5번’ 송지효 “술 끊을 생각? 전혀 없다”

애주가로 알려진 배우 송지효가 일주일에 5번 공복 상태로 술을 마신다고 밝혔다.

송지효는 4일 자신의 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘술 끊을 생각 없죠?’라는 제목의 영상에서 이같이 밝혔다.

영상에서 자신은 ‘소맥파’라고 밝힌 그는 “평소 주량이 어떻게 되냐”는 제작진의 질문에 “맥주 4~5캔인데 요즘 조금 늘었다. 맥주 두 병에 소주 한 병”이라고 대답했다.

송지효 유튜브 채널 영상 캡처

그러자 제작진은 ‘송지효 5시까지 공복 후 반찬에 술’, ‘둘이서 소주 8병 마신 적도’, ‘빈속에 술 마신다’ 등등 송지효의 음주 관련 기사를 읽었고, 송지효는 모두 인정했다.

일주일에 몇 번 마시냐는 질문에는 “2주 전까지만 해도 일주일에 5번 마셨다”고 밝혔다. 또한 “IPA나 에일 쪽 말고 깔끔한 라거를 좋아한다”며 확고한 맥주 취향을 이야기했다.

제작진이 “술 끊을 생각은 없으시냐”고 묻자 송지효는 “그렇다. 절대 없다”고 단호하게 말했다.

다만 “오늘 사무실에서 달력을 보면서 약간 현타가 왔다. 계속 이렇게 살 건가 싶었다. (새해에는) 술을 조금 줄여야겠다는 생각은 조금 했다”고 털어놓았다.

