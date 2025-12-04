몽벨, 5일 나인원 한남 팝업스토어 오픈…“품절대란템 선봬”

엠비케이코퍼레이션이 전개하는 글로벌 아웃도어 브랜드 몽벨이 5일부터 14일까지 서울 한남동 나인원 한남에서 25FW 시즌 인기 다운제품을 한눈에 만날 수 있는 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업은 몽벨의 핵심 철학인 ‘Light & Fast’를 도심 공간에 담아낸 새로운 형태의 팝업스토어로 초경량 기술을 기반으로 한 몽벨의 미학과 기능성을 도심 속 라이프 스타일과 자연스럽게 연결한 ‘도심형 아웃도어 라이프스타일 팝업’이 컨셉의 핵심이다.

팝업스토어에서는 올 시즌 품절 대란을 일으킨 주요 다운 라인업이 총출동한다. 글로벌 기술력이 집약된 '플라즈마 1000 다운 시리즈', 일상 활용도가 높아 MZ세대의 높은 관심을 받는 ‘수페리어 다운 시리즈’ 그리고 경량성과 보온성의 균형을 갖춘 '라이트 알파인 다운 시리즈' 등 25FW 대표 다운 제품들을 한자리에 만나볼 수 있다.

이와 함께 연이은 품절로 화제를 모은 트레킹 선글라스, 경량 백팩 포켓터블 시리즈 등 다양한 오리지널 제품들도 한 공간에 전시돼 소비자들의 기대감을 높이고 있다. 방문객을 위한 금액대별 사은품 증정 이벤트와 SNS 방문 인증 이벤트도 함께 진행된다.

몽벨코리아 관계자는 “이번 한남 팝업은 단순한 제품 전시를 넘어, 몽벨이 축적해 온 기술과 철학을 하나의 공간에서 경험할 수 있도록 기획했다”며 “나인원 한남이라는 도심의 위치를 활용해 일상과 아웃도어의 경계를 자연스럽게 잇는 몽벨만의 ‘도심형 아웃도어 라이프 스타일’을 강조하고자 했다”고 밝혔다.

