포스코퓨처엠, 미 팩토리얼과 '전고체 배터리 개발' MOU

포스코퓨처엠이 미국 전고체 배터리 전문 기업 ‘팩토리얼 에너지’(팩토리얼)와 업무협약(MOU)을 맺고 기술 개발 협력에 나선다.

포스코퓨처엠은 지난달 25일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘퓨처 배터리 포럼’에서 팩토리얼과 기술 개발 관련 MOU를 체결했다고 4일 밝혔다.

전고체 배터리는 배터리 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 채워 기존 배터리보다 안전성이 높고 에너지 밀도와 충전 성능이 뛰어나다. 이에 전기차와 로봇 등 차세대 모빌리티 산업에 쓰일 주요 배터리로 주목받고 있다.

팩토리얼은 전고체 배터리용 양극재 샘플을 다수 시험해본 결과 포스코퓨처엠 소재의 품질 경쟁력이 높다고 평가했다. 팩토리얼은 메르세데스-벤츠, 스텔란티스, 현대자동차, 기아 등 글로벌 완성차 업계와 파트너십을 체결하고 전고체 배터리 개발에 속도를 내는 업체다.

포스코퓨처엠은 이번 협약을 계기로 전고체 배터리용 양극재, 실리콘 음극재 등 연구개발(R&D)과 소재 사업 경쟁력을 강화할 방침이다. 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 “팩토리얼의 배터리 기술 및 글로벌 완성차 업체와의 시장 구축, 포스코퓨처엠의 양·음극재 소재 경쟁력을 바탕으로 차세대 전고체 배터리 사업에서 시너지가 기대된다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지