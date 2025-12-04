화재로 민심 들끓자… 홍콩 ‘안보통제’ 강화

홍콩 타이포 지역에서 발생한 대형 화재 이후 체제 단속에 나선 홍콩 당국이 해외에 기반을 둔 반체제 단체들의 활동을 금지했다. 159명이 사망한 참사를 두고 정부의 부패·관리 부실 문제가 불거지면서 비판 여론이 일자 홍콩 당국이 ‘안보 프레임’을 강조하는 모양새다.

소방대원들이 지난 11월 28일(현지시간) 홍콩 북부 타이포의 '왕 푹 코트'(Wang Fuk Court) 아파트 단지 대형 화재를 완진한 뒤 이동하고 있다. 뉴스1

4일 중국 관영 영문매체인 차이나데일리와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 보안국은 캐나다 기반 ‘홍콩 의회’, 대만 기반 ‘홍콩 민주화 독립 연맹’의 홍콩 내 운영을 금지한다고 지난 2일 발표했다. 이들 단체는 주로 해외로 망명한 홍콩인들로 구성돼 홍콩 민주화(일부는 독립)를 지향하고 있으며, 정부는 이들을 국가 분열과 정권 전복을 도모하는 ‘분리주의 단체’로 보고 있다.



홍콩 정부가 지난해 시행된 ‘홍콩판 국가보안법’을 근거로 부여받은 권한에 따라 단체 ‘운영 금지 명령’을 내린 것은 이번이 처음이다. 해당 법은 금지 단체에 가입할 경우 최대 14년, 외세와 함께 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 퍼트리는 등 비교적 가벼운 경우에도 10년의 징역형을 내릴 수 있도록 규정하고 있다.

지난 11월 29일(현지시간) 대형 화재가 일어났던 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트 인근 공원에 추모객들이 두고 간 꽃다발이 쌓여 있다. 연합뉴스

참사 발생 후 홍콩 행정부는 ‘안보 프레임’ 강화를 본격화하고 있다. 홍콩 행정부의 안일한 대처와 부정부패에 대한 비판이 체제 비판으로 이어질 것을 경계해서다. 이미 지난달 29일 홍콩 주재 국가안보공서가 “중국에 반대하고 홍콩을 어지럽히려는 자와 다른 마음을 먹은 자들이 재난 시기에 허위 정보를 퍼뜨리고 악의적으로 정부의 구호업무를 공격하려 하고 있다”고 밝히기도 했다.



한편, 홍콩 경찰이 3일 기자회견을 열어 이번 화재 참사 현장에서 시신 3구를 추가로 발견했다고 밝혀 전체 사망자는 159명으로 늘었다. 실종자도 31명에 달해 사망자는 더 늘어날 전망이다.

