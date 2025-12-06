당신이 꼭 나를 사랑해야겠거든 [詩의 뜨락]

당신이 꼭 날 사랑해야겠거든, 다른 건 말고

오직 사랑만을 위해 그리해주세요. ‘그녀의 미소 ―

그녀의 얼굴 ― 그녀의 다정한 말투 때문에 ―

나랑 딱 들어맞는 재치 있는 생각 때문에,

그런 날이면 꼭 즐거운 안도감을 선사했기에

그녀를 사랑해’ 그런 말은 하지 마세요.

이런 것들은, 임이여, 스스로 변해버리거나,

당신을 위해 변할 수도 있어요 ― 그리 맺은 사랑은

그리 끝나버릴지 몰라요. 내 뺨의 눈물을 닦아주는

당신의 귀한 동정심으로도 나를 사랑하지 마세요 ―

오랫동안 당신의 위안으로 살아온 미련퉁이가

우는 법을 잊고, 당신의 사랑마저 잃을지 모르니까요!

오직 사랑만을 위해 사랑해주세요, 언제나

당신이 나를 사랑해줄 테니, 영원한 사랑이 다하도록.

-영미 여성 시인선 ‘사랑이 전부는 아니에요’(소명출판) 수록

●엘리자베스 배릿 브라우닝 △1806년 영국 더럼에서 갑부의 장녀로 출생. 시집 ‘포르투갈인 소네트’ 등 발표. 1861년 작고.

