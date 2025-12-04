유에이치씨, 브랜드 앱 ‘STATION by UHC’ 다운로드 수 10만 건 돌파

STATION by UHC

유에이치씨 그룹의 공식 앱 ‘스테이션 바이 유에이치씨(STATION by UHC)’ 다운로드 수가 10만 건을 돌파했다. 지난 4월 공식 런칭 이후 약 반 년 만에 거둔 성과다. 전 세계 176개국에 동시 출시된 후 월간사용자수(MAU)는 394% 증가했으며, 120% 이상의 월간 거래액 증가율(%)을 기록 중이다.

‘스테이션’은 유에이치 컨티넨탈(UH CONTINENTAL), 유에이치 스위트(UH SUITE), 유에이치 플랫(UH FLAT) 등 유에이치씨 계열 호텔 브랜드 24개 지점이 입점한 통합 플랫폼이다. 회원가입 시 기본 10% 할인 쿠폰을 발급하며, 예약 수 및 결제액에 따라 최대 5%의 마일리지를 지급하는 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.

스테이션은 특유의 감각적인 디자인과 직관적인 사용자 경험을 기반으로 국내외 2030 여성 회원 비율이 가장 높은 브랜드 앱으로 자리 잡았으며, 출시된지 불과 반년 만에 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어 기준 약 1,000건의 앱리뷰와 평균 평점 4.9점(5점 만점)을 기록하고 있다.

단순한 숙박 예약을 넘어 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 라이프스타일 앱이기도 하다. 앱 내 영상 구좌에서는 각 호텔의 객실 및 이벤트 현장과 여행자들의 추천 코스를 담은 쇼츠 영상이 업로드되고 있으며, 호텔 지점마다 전 세계 숙박객들의 생생한 리뷰도 실시간으로 확인할 수 있다. 이외에 ‘온트랙스(ONTRACKS)’ 섹션에서는 여행·뷰티·예술 등 다양한 주제의 고품질 아티클이 매월 업데이트된다.

호텔 예약을 핵심 서비스로 제공하는 플랫폼인 만큼 1인당 평균 거래액도 높은 것이 타 커머스 플랫폼과 비교되는 특징이다. 유에이치 스위트와 유에이치 컨티넨탈은 국내 특급 호텔 수준의 1박당 30-40만원 이상의 객실 단가를 유지하고 있으며, 특히 유에이치 스위트는 투숙객의 80% 이상이 외국인으로, 장기 투숙 수요 유치에도 강점을 지닌다.

유에이치씨 그룹은 앞으로 스테이션을 기반으로 전사 영업이익과 사업 영역을 확대할 계획이다. 특히 뷰티·헬스케어 등 웰니스 영역으로 서비스를 확장해, 호텔과 연계된 다양한 호스피탈리티 상품을 선보일 예정이다. 이에 따라 스테이션 역시 확장성 있는 내부 업데이트를 순차적으로 진행할 예정이다.

유에이치씨 이학재 실장은 “스테이션은 편의성을 중시하면서도 ‘가장 감도 높은 경험’을 추구하는 유에이치씨의 철학이 담긴 앱”이라며 “앞으로도 더 많은 이용자들이 만족할 수 있도록 다양한 혜택과 프로모션을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

한편, 유에이치씨의 호텔 브랜드들은 일본을 비롯해 말레이시아, 중국 등 아시아 주요 국가로 빠르게 진출하고 있다. 유에이치 스위트는 지난해 일본 오사카에 1호점을 연 이후 현재 3호점 확장을 앞두고 있으며, 유에이치 플랫은 ‘유에이치 플랫 호텔 앤 리조트’ 브랜드를 신설해 말레이시아 조호르바루에 신규 지점을 오픈했다. 또한 유에이치 스위트를 중화권에 맞춰 리브랜딩한 ‘유화신(优华宸)’은 내년 상반기 중국 충칭에서 영업을 시작할 계획이다.

