AI 콘텐츠 페스티벌 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 콘텐츠 페스티벌 2025'에서 관계자가 AI 모나리자와 대화하고 있다.

‘AI 콘텐츠 페스티벌 2025’가 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 오늘(4일) 개막해 6일까지 사흘간 열린다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 인공지능(AI) 기반 콘텐츠의 최신 흐름을 공유하고 산업 확산 지원을 위해 마련한 행사다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 콘텐츠 페스티벌 2025'에서 방문객들이 AI 아티스트 커뮤니티 작품들을 관람하고 있다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 콘텐츠 페스티벌 2025'에서 방문객들이 다양한 인공지능(AI) 콘텐츠를 체험하고 있다.

'AI, 콘텐츠에 영감을 불어넣다'를 슬로건으로 내건 이번 행사는 전시 체험관, 컨퍼런스, AI 상영관, 크리에이터 미니 강좌 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다. 개막식에선 SM엔터테인먼트의 버추얼 아티스트 나이비스가 홍보대사 자격으로 축하 공연을 펼친다.

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 콘텐츠 페스티벌 2025'에서 방문객들이 AI 아티스트 커뮤니티 작품들을 관람하고 있다.

‘AI 콘텐츠 페스티벌 2025’은 누구나 무료로 참여 가능하며, 오전 10시부터 오후 6시까지 관람 가능하다. 컨퍼런스·워크숍·미니강좌·인공지능 상영관 등 주요 프로그램은 공식 홈페이지를 통해 사전 신청해야 한다.

