“K콘텐츠 인기 실감나네“…한국어, 올해 세계 학습 언어 6위

한국어가 올해 ‘가장 많이 공부한 언어’ 6위로 꼽혔다.

모바일 학습 플랫폼 듀오링고가 4일 공개한 ‘2025 언어 보고서’에 따르면 한국어는 영어, 스페인어, 프랑스어, 일본어, 독일어에 이어 여섯 번째로 학습자가 많은 언어로 나타났다.

이는 지난해 7위에서 한 계단 상승한 순위다. 지난해 6위였던 이탈리아어는 7위로 내려갔다. 그 뒤는 중국어·포르투갈어·힌디어 등이 이었다.

듀오링고

한국어는 단순 인기 순위뿐 아니라 성장세에서도 두드러졌다. 보고서에 따르면 한국어는 아르헨티나, 콜롬비아, 프랑스, 독일, 멕시코, 스페인, 폴란드 등 여러 국가에서 ‘두 번째로 빠르게 성장한 언어’로 꼽혔다. 중국어의 경우는 아르헨티나와 브라질, 콜롬비아 등 12개 국가에서 ‘가장 빠르게 성장한 언어’로 기록됐고, 미국에서는 성장률 2위에 올랐다.

한국어 학습 증가의 배경에는 K팝과 드라마 등 K콘텐츠의 꾸준한 인기와 더불어 학습 접근성 확대가 있는 것을 분석된다.

듀오링고 관계자는 “K-콘텐츠 인기에 더해 사용자 모국어로 한국어를 배울 수 있는 학습권이 대폭 확대, 시너지가 났다”고 설명했다. 기존에는 영어·중국어·일본어 사용자만 한국어 코스를 이용할 수 있었으나 올해부터 20개국 이상 언어권으로 확대되며 학습 진입 장벽이 크게 낮아졌다.

한편 전 세계적으로는 영어의 압도적 강세가 여전했다. 조사 대상 154개국 가운데 79%에서 가장 많이 학습된 언어로 나타났다. 듀오링고는 현재 27개 언어 사용자에게 영어 코스를 제공하고 있다.

