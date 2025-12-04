[포토] 원지안 '경도를 기다리며'

배우 원지안이 4일 서울 구로구 신도림동 더링크호텔 웨딩홀에서 열린 JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준)와 서지우(원지안)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회하면서 벌어지는 로맨스 코미디다.

