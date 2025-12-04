서울 아파트값 상승세 둔화…“정책 한 번에 시장 멈췄다”

서울 남산에서 바라본 도심에 아파트가 빼곡하다. 연합뉴스

10·15 부동산 대책 시행 이후 관망세가 이어지면서 서울 아파트값 상승 폭이 2주 연속 축소됐다.

한국부동산원이 4일 발표한 12월 첫째 주(1일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.17% 올랐다. 상승률은 11월 셋째 주 0.20%, 넷째 주 0.18%에 이어 이번 주에도 0.01%포인트 더 낮아지며 완만한 흐름을 보였다.

용산구는 이촌·도원동 일대 상승세가 이어지며 0.35%를 기록해 오름폭이 소폭 확대됐다. 중구(0.17%), 광진구(0.14%), 동대문구(0.19%), 강동구(0.30%) 등도 역세권과 대단지를 중심으로 상승 폭이 커졌다.

송파구는 재건축 추진 단지를 중심으로 0.33% 올랐으나 전주 대비 오름폭은 0.06%포인트 축소됐다. 성동구(0.26%)와 마포구(0.16%) 등 강북 한강축 지역 역시 상승 폭이 둔화했다. 중랑·강북·도봉·노원·금천 등 외곽 지역은 0.02∼0.05% 수준의 낮은 상승률을 유지했다.

부동산원은 “관망 분위기가 지속되며 매수 문의와 거래가 줄었지만, 정주 여건이 우수한 선호 단지와 재건축 추진 단지를 중심으로 가격이 오르며 전체적으로는 상승세를 보였다”고 설명했다.

경기도는 규제지역과 토지거래허가구역으로 새로 편입된 지역을 중심으로 강세가 이어졌다. 과천시는 0.45% 상승하며 전주보다 0.13%포인트 확대됐고, 광명시도 0.43%로 상승 폭이 0.12%포인트 늘었다. 안양 동안구(0.28%), 하남시(0.24%), 수원 팔달구(0.22%)도 오름폭 확대가 두드러졌다.

성남 분당구(0.33%)와 용인 수지구(0.37%)는 상승률 자체는 여전히 높지만 전주 대비 속도는 다소 떨어졌다. 의왕시는 0.35%로 높은 상승률을 유지했다.

반면 규제를 피한 지역에서 나타났던 ‘풍선효과’는 잦아드는 모습이다. 화성시는 전주 0.26%에서 이번 주 0.01%로 크게 둔화됐고, 구리시도 상승 폭이 0.13%포인트 축소됐다. 용인 기흥구 역시 0.30%에서 0.07%로 낮아졌다.

경기도 전체 상승률은 0.07%로 소폭 줄었고 인천은 0.06%로 확대됐다. 수도권 전체는 전주와 동일한 0.10% 상승을 기록했다. 비수도권은 5주 연속 상승세(0.02%)를 이어갔다.

10·15대책이후 서울 아파트 거래량은 급감했다. 이날 서울부동산정보광장에 따르면 서울 아파트 거래량은 10월 8461건에서 11월 2985건으로 한 달 만에 64% 가까이 급감했다.

단순한 관망세라기보다, 10·15 대책 이후 서울 전역이 토지거래허가구역으로 편입되면서 실거주 목적 외에는 매매가 사실상 어려워진 데 따른 구조적 감소라는 분석이 나온다.

여기에 규제지역 확대로 주택담보대출 가능액이 줄어들면서 실수요자조차 매수 타이밍을 늦추는 ‘이중 위축’이 나타나고 있다

전세시장은 공급 부족으로 인한 상승 흐름이 지속됐다. 신축 입주 물량이 줄어든 데다, 다주택자와 임대인의 월세 선호가 강해지면서 전세 매물 자체가 빠르게 소진되고 있다.

반포·송파·마포 등 역세권·대단지 중심으로 매물 품귀 현상이 나타나 전세가격 상승 압력이 이어지고 있다

전국 아파트 전세가격은 5주째 0.08% 상승을 나타냈다. 서울은 0.14% 올라 역세권·학군지·대단지를 중심으로 임차 수요가 이어졌고 일부 단지에서는 매물 부족 현상이 관측됐다. 서초구(0.32%), 송파구(0.28%), 강동구(0.25%), 양천구(0.21%), 강서구(0.17%) 등이 상대적으로 높은 오름폭을 보였다.

수도권 전세가격은 인천 0.09%, 경기 0.10%로 전체적으로 0.11% 상승했다. 비수도권은 0.05% 올랐으며 세종시는 0.35%로 높은 상승률을 유지했다.

