이경실 아들 손보승, 군법 위반 감찰… '이경실 달걀'은 폐업

개그우먼 이경실의 아들이자 배우 손보승이 국방부 감찰실의 조사를 받게 됐다.

4일 한 매체의 보도에 따르면 국방부 육군 수도방위사령부 52사단 감찰실은 상근예비역으로 복무 중인 이경실의 아들 손보승의 영리 업무·겸직 금지 위반 의혹과 관련한 신고를 접수해 조사에 착수한 것으로 전해졌다.

손보승이 대표로 운영 중이었던 사이트 ‘프레스티지’는 이경실의 달걀 ‘우아란’의 공식 판매 사이트로, 지난달 26일부로 폐업 처리됐다. 현재 홈페이지도 폐쇄된 상태다.

손보승은 지난 6월 입대했으며, 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 제30조에 따르면 군인의 영리 활동과 겸직은 엄격히 금지되어 있다.

만약 손보승이 판매 및 운영 과정에 참여해 이익을 얻었다면 영리 행위로 판단될 수 있다. 군무 외 영리 활동이나 무단 겸직은 징계 사유에 해당하며, 상근예비역도 현역 병사와 동일한 징계 규정을 적용받기 때문에 영창이나 휴가 제한 처분을 받을 수 있다.

이와 관련해 이경실은 “(사업은) 계속 투자 상황이라 이익을 보지 못했다”라고 해명한 것으로 전해졌다. 그러나 논란은 사그라지지 않았고, 군은 본인 명의 사업자를 유지하거나 판매하는 과정에 참여한 정황이 있는지 사실 확인 절차에 들어간 것으로 보인다.

앞서, 이경실의 ‘우아란’은 타제품과 비교했을 때 비교적 높은 가격에 소비자들의 질타를 받았다. 난각번호 4번인 달걀이 30구에 15000원에 판매되었는데, 이는 난각번호 1번의 판매 가격보다도 높다는 지적이 이어졌다.

달걀 난각 번호 1번은 방사 사육, 2번은 축사 내 평사 사육, 3번은 개선된 케이지, 4번은 좁은 기존 케이지를 의미한다.

이에 이경실 측은 “우아란의 품질은 시중에서 판매되고 있는 어떠한 달걀보다 월등히 품질이 좋으며, 가격에 걸맞은 가치를 갖추기 위해 노력하고 연구하고 꾸준한 품질을 위해 노력했다”면서 “양질의 달걀을 만든다는 자부심에 소비자의 마음까지 헤아리지 못한 점 진심으로 사과드린다”고 고개 숙였다.

