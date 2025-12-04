與 "김병기, 문진석에 엄중 경고…'매우 부적절' 이견 없다"

[촬영 한상균] 2023.6.26 [촬영 류영석] 2025.11.13

더불어민주당 김병기 원내대표가 인사청탁 논란에 휩싸인 문진석 원내운영수석부대표에게 '엄중 경고'했다.



문금주 원내대변인은 4일 국회에서 기자들과 만나 "엄중 경고(했다는 것)만 들었고 (문 수석의) 거취와 관련해서는 따로 들은 바 없다"고 말했다.



문 원내대변인은 "문 수석이 예산협상 과정에서 며칠 무리해 몸이 안 좋은 상태라 쉬는 것으로 알고 있다"며 "조만간 입장 표명을 하지 않겠느냐"고 했다.



박상혁 원내소통수석부대표도 이날 SBS 라디오에 출연해 "어제 김 원내대표가 문 수석과 통화했다"며 "(김 원내대표가) 책임자이시니까 엄중 경고로 말씀하셨다"고 전했다.



이어 "사안을 무겁게 받아들이고 있다"며 "굉장히 부적절했던 것 같다. 앞으로 저희가 경각심을 가질 수 있는 하나의 계기로 삼겠다"고 했다.



민주당 내에서는 이번 사안의 부적절성에 대해서는 이견이 없지만 사태가 커지는 것을 경계하는 분위기도 감지된다.



문 원내대변인은 윤리감찰단 회부 가능성에 대해 "논의된 게 없다"고 선을 그으며 "문자상으로 보면 문 수석이 김현지 대통령실 제1부속실장에게 인사청탁을 한 게 아니다. 확대해석하지 말라"고 말했다.



김영진 의원은 MBC 라디오에서 문 수석과 김남국 대통령실 디지털소통비서관의 친분을 언급하며 "(문자 메시지에) 특별한 의미는 없었다고 생각한다. 김 비서관이 그런(인사) 업무를 담당하거나 역할 하는 취지는 아니었다"는 생각을 밝혔다.



김 실장이 현 정권 실세라는 일각의 해석에는 "약간의 착각이 있지 않나"라며 "실제로 진행되지 않는 사안을 너무 과대 해석하지 않았나 생각한다"고 말했다.



전현희 의원도 KBS 라디오에 출연, "(김 실장은) 인사에 대한 권한을 가진 주체가 아니라 (의원들과) 가장 가깝게 또 친근감을 가지는 사람"이라며 논란이 된 문자 메시지에 대해 "친근감의 표현"이라고 주장했다.

[연합뉴스 자료사진]

박수현 수석대변인은 CBS 라디오에서 "매우 부적절하다는 것에 당내 이견은 없다"면서도 "도덕적·정치적·정무적으로 부적절했다는 의미이기에 범죄 혐의를 전제로 하는 윤리감찰단의 진상조사와는 결이 다른 문제"라고 설명했다.



다만 "(문 수석이) 원내운영수석이라는 직책을 맡고 있기에 그 직이 계속 유지될 것이냐는 질문이 결론으로 보인다"고 덧붙였다.



한편 문 수석은 인사청탁 논란이 불거진 이후 전날 국회 운영위원회에 이어 이날 당 정책조정회의에도 불참했다.



그는 지난 2일 국회 본회의장에서 김 비서관에게 같은 대학 출신 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라는 취지의 문자 메시지를 보내는 휴대전화 화면이 언론 카메라에 포착되며 논란을 빚었다.



휴대전화 화면에는 김 비서관이 '제가 훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요'라고 답한 내용도 담겨 있어 김 부속실장 실세 의혹이 확산하는 계기가 됐다.



이와 관련해 대통령실은 전날 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했음을 알린다"고 공지했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지