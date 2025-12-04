이봉원, 암 투병 박미선과 애틋…"아프고 나서 많이 바뀌어"

개그맨 이봉원이 아내 박미선이 암 투병 이후 많이 달라졌다며 애틋함을 드러냈다.

4일 유튜브 채널 '봉워니형'에는 '테슬라 모델X 타고 거창으로 시제 지내러 가는 길!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진=유튜브 채널 '봉워니형' 캡처

영상에서 이봉원은 이른 새벽 시제를 지내기 위해 경남 거창으로 향하며 직접 운전대를 잡았다. 이동 중 이봉원은 박미선에게 걸려온 전화를 받았다.

박미선은 "출발했냐"며 "오늘 비 많이 오는데 촬영을 어떻게 하려고 하냐"고 걱정했다. 이에 이봉원은 "시제는 실내에서 하잖아"라고 답했고, 박미선은 "알았어, 조심해서 와"라며 전화를 마무리했다.

이를 지켜보던 제작진이 "요즘 전화도 안 하는 분들 많은데"라고 말하자, 이봉원은 "원래 같으면 (전화) 안 했을 텐데, 아프고 나서 많이 바뀐 것 같다"고 말했다.

이봉원은 "이번 주 토요일에 가족 여행으로 애들하고 애 엄마랑 넷이 간다"며 "애 엄마가 항암하기 전에도 삿포로에 같이 갔었다. 그때도 난 가이드 겸 기사였다"고 덧붙였다.

박미선은 올해 1월 건강 문제로 방송 활동을 전면 중단했다. 지난달 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 유방암 투병 사실과 치료 과정을 직접 밝히며 복귀 소식을 전했다.

그는 "생존 신고하려고 출연했다"며 "치료가 길었고 폐렴까지 겹쳤다. 지금은 약물치료 중"이라고 털어놨다. 이어 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이지만 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"고 전했다.

박미선은 지난달 13일에도 소속사를 통해 "오랜만에 카메라 앞에 서서 많이 떨렸지만, 그동안 걱정해주시고 응원해주신 분들께 '저 잘 지내고 있어요'라고 직접 말씀드리고 싶어서 용기냈다"고 밝히며 활동 재개 의지를 보인 바 있다.

이봉원과 박미선은 1993년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

